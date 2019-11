Belinda no quería que salieran a la luz, las declaraciones donde Lupillo Rivera confirma su romance (FOTO TOMADA DE WEB)

Acusan a Belinda de secuestrar y chantajear a periodista para evitar que mostrara los videos donde aparece con Lupillo Rivera. Elisa Beristain, conductora de "Chisme No Like", aseguró que la cantante trató de chantajearlos y que hasta secuestró al productor del programa para tratar de conseguir que los videos no salieran a la luz.

De acuerdo con Tribuna, en la última emisión del programa "Chisme No Like" se reveló que Belinda intentó forzarlos a eliminar videos que se relacionan al romance que habría tenido Lupillo Rivera.

Elisa Beristain y Javier Ceriani denunciaron que la intérprete de "Amor a primera vista", trató de extorsionarlos para que eliminaran los videos en donde Lupillo Rivera confiesa su relación.

Asimismo, explicaron que el día en el que se realizó la entrega de los Premios de la Radio, el equipo de Belinda habría encerrado al productor Arturo Stransky en su camerino para obligarlo a que cediera a sus peticiones.

Arturo Stransky trabajaba con nosotros en la producción. Fue llamado a bajar los videos de Belinda; una cosa es que te pidan que hagas algo y otra tenerte en un camerino encerrado en contra de tu voluntad.

Los especialistas en espectáculos señalaron que Stransky sufrió daño psicológico "por la presión de estar encerrado, por no dejarlo salir del camerino de Belinda, estaba con su gente, ella, hasta que él se sintió que le reprimieron su libertad personal".

¡Lupillo Rivera confirma que sí tuvo un romance con Belinda! ¡Lupillo Rivera confirma que sí hubo un romance con Belinda! ¿La cantante le pidió que ocultara su noviazgo? #PájarosEnElAlambre ?? en #SaleElSol ??: imagentv.com/en-vivo Posted by Sale el Sol on Thursday, October 24, 2019

Por su parte, Elisa detalló que en una reciente visita a México habría recibido una llamada telefónica de Lupillo y Belinda durante la madrugada.

Tengo pruebas. Recibo una llamada a las 3:30 de la mañana y Belinda me dijo que me estaba buscando un comandante para que bajara los videos.

Elisa y Javier aseguraron que no tienen miedo a las repercusiones que les pueda traer su denuncia y enviaron un contundente mensaje a Belinda.

Te topaste con pared, amenazas a periodistas, mandas mensajes... no vas a lograr romper este equipo de trabajo.

