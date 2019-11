Remmy Valenzuela salió de "La Academia" y aseguran que la responsable es Pati Chapoy

Aunque todavía no es oficial y tras su ausencia en la segunda emisión de "La Academia", los usuarios de redes sociales especularon que el cantautor sinaloense había salido reality show y que la responsable era nada más y nada menos que la titular de "Ventaneando", Pati Chapoy, quien aseguran mostró su la influencia que tiene en la empresa pues además de la ausencia del juez, también eliminaron su rastro de la página oficial del programa de TV Azteca.

Cabe mencionar que la disputa comenzó cuando Chapoy criticó la participación de Remmy Valenzuela como juez de "La Academia": "A mí no me gustó el niño del sombrero, creo que sobra. ¿Quién es? No lo conozco", sentenció Pati.

Tras las polémicas declaraciones, el oriundo de Sinaloa se defendió muy a su estilo. Dijo que la conductora de "Ventaneando" está "un poquito pasada de moda".

No sé cuánto discos de oro tenga Pati... Ella no sé qué haga. No soy Pedro Infante, a la mejor para gustarle, creo que está un poquito pasada de moda, dijo Remmy Valenzuela.

Remmy Valenzuela le responde a Paty Chapoy, luego de que la conductora dijo que él sobra en la Academia pic.twitter.com/utBAdMrrMl — César Valdivia (@ceevaldivia) November 14, 2019

LOS COMENTARIOS Y ESPECULACIONES EN TWITTER:

"Pati Chapoy tenía razón; Remmy Valenzuela estaba de más. Su perfil ya no aparece en la App de Azteca Conecta"; "Pues ya le dejaron en claro a Remmy Valenzuela quién es Pati Chapoy".

Pues parece que efectivamente, Pati Chapoy tenía razón; Remmy Valenzuela estaba de más. Su perfil ya no aparece en la App de Azteca Conecta. #LaAcademiaEs pic.twitter.com/78XyFKLi5Y — Jorge Guzmán Mtz (@JorgeGuzmanMtz) November 18, 2019

Pues ya le dejaron en claro a Remmy Valenzuela quién es Pati Chapoy jeje ?? #LaAcademiaEs pic.twitter.com/XHcnvknaNp — ?????????? ?????????? (@MarkoMontoya1) November 18, 2019

1er acto: la señora Chapoy dice desconocer a Remmy Valenzuela.

2do acto: Remmy le dice vieja y anticuada a la señora Chapoy

3er acto: Remmy no aparece en #LaAcademiaEs de hoy.



¿Cómo se llamó la obra? "Con la señora nadie se mete". #TeamChapoy — Luchito (@Brau_Luna) November 18, 2019

#LaAcademiaEs Yo viendo que @REMMYVALENZUELA No está en el panel de jueces pic.twitter.com/bWpAclK6ZO — Lomas Turbas (@JorgeSalazarTo5) November 18, 2019

EL MENSAJE DE REMMY VALENZUELA TRAS SU PRESUNTA SALIDA DE "LA ACADEMIA"

El cantautor sinaloense Remmy Valenzuela mandó mensaje a través de Instagram, y muchos especularon que podría tratarse de una indirecta para Pati Chapoy.

nl