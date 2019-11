Bárbara de Regil da su definición de "personas toxicas" y las redes la destrozan con cientos de memes

La actriz Bárbara de Regil volvió a recibir cientos de críticas en redes sociales tras detallar los aspectos de las personas toxicas.

De acuerdo a Infobae, Bárbara de Regil mediante un video habló sobre las personas tóxicas y usuarios de redes sociales aprovecharon para burlarse de la actriz.

Recordemos que Bárbara de Regil usa sus redes sociales para dar consejos y tips que ayuden a sus seguidores a fortalecer no sólo el cuerpo, sino también la mente, por lo que ahora publicó un video en sus stories de Instagram para definir a las personas tóxicas.

"¿Cómo identificar a una persona tóxica?", comenzó la mujer de 32 años.

Dentro del discurso de Bárbara detalló: "Se quejan de todo. Ubican a esa gente que les dices: ¿Cómo estás y te contestan con una bola de problemas que no preguntaste?"

Asimismo, la actriz dio algunas otras características que considera hacen a las personas tóxicas, conocidas así porque con su estilo de vida y comportamiento dañan la estabilidad emocional de las personas que los rodean.

Tras su publicación de la definición de Bárbara de Regil, los usuarios de redes sociales viralizaron su video e hicieron memes, burlas y algunos comentarios ofensivos.

"Ver Bárbara de Regil en tendencia y pensar ´ahora que chingados hice mal que solo a ella la hizo enojar?´" o "A veces me pregunto si Bárbara de Regil puede cagarla más, luego sube una storie haciéndola de terapeuta y me doy cuenta que sí, sí puede; hasta parece que se esfuerza en que sus pendejadas suban de nivel. Regálenle un elote bien sabroso, pa que se aliviane", fueron algunos de los comentarios que recibió la actriz.

Si te encuentro en la calle y te pregunto ¿Cómo estás?

Es por cortesía y educación, no para que me agarres de tu psicólogo y confesionario??

Bárbara de Regil me representa ????



pic.twitter.com/DGqmRmtkaU — La Abuela Garcia ®™ (@rthur013) November 14, 2019

"Me da mucha risa qué hay amigas que neta admiren a Bárbara de Regil por su personalidad, porque es la persona más juzgadora y de mente más cerrada en el mundo, sí amiga, tienes cuerpo y vida fit, pero eso no te da permiso para criticar la vida de otros" o "Amigos no le crean a Bárbara de Regil, está bien contar tus problemas, está bien no estar bien, es sano sentirte enojado o triste", añadieron otros usuarios en Twitter.

Bárbara de Regil: ¿Cómo estás?



Yo: Un poco triste, Bárbara, gracias por preguntar. Fíjate que...



Bárbara de Regil: ¡Cállate, pinche tóxico!



Yo: Oye, pero tú me pregun...



— Pablo Rendón (@pagusrendon) November 14, 2019

Cabe señalar que también hubieron quienes apoyaron a la protagonista de "Rosario Tijeras" y que en otras ocasiones ha generado polémica por sus declaraciones: "Yo sí admiro a Bárbara de Regil, o sea, la gente la odia porque es la persona más feliz y positiva del mundo".

Cuando Barbara de Regil pregunta cómo están.



pic.twitter.com/8Rl7SqguWf — CHARly Segura (@SensacionalCHAR) November 14, 2019

pic.twitter.com/Ggz8Bb5C83 — Rodrigo Peña ???? (@RoiJpsMPk) November 14, 2019

yo:se murió mi perro, perdí mi trabajo y ayer me avisaron que me quedan 2 meses de vida



pic.twitter.com/Gjtx4AqsnB — fernandita (@fernandanbs) November 14, 2019

— Disgrace Kelly (@DisgraceK) November 14, 2019

Barbara de Regil: "hola ¿cómo estás?"



Yo: "Pues hay más o menos"



pic.twitter.com/9z5vJe8233 — Ing. Lennon (@OtroLennon) November 14, 2019

Oye @barbaraderegil no seas irresponsable. No te conozco personalmente pero tienes muchos seguidores así que mínimo INFÓRMATE antes de decir estupideces. La depresión existe y es algo muy serio. Piensa antes de publicar mensajes así. ¿Eres madre, no?

Pareciera que no...?? — Mauricio Martínez (@martinezmau) November 14, 2019

