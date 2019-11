Yao Cabrera asegura que mostrará pruebas contra Caeli y tendrá que pedir disculpas: "Caeli Miente"

Hace unos días la influencer y youtuber Caeli se convirtió en tendencia en redes sociales luego publicar un video donde narra el intento de abuso sexual del que fue víctima por parte de un famoso youtuber y su grupo de amigos.

De acuerdo a Vanguardia, Caeli no reveló el nombre de las personas que supuestamente intentaron drogarla y abusar de ella, solo se limitó a decir que era muy influyente y que ya ha estado involucrado en otros casos de abuso sexual.

CAELI DENUNCIA INTENTO DE VIOLACIÓN POR PARTE DE UN FAMOSO YOUTUBER: "ME MALTRATARON DE UNA MANERA ASQUEROSA"

Tras su publicación en redes sociales usuarios comenzaron a especular que se trataba del conocido youtuber Yao Cabrera, por lo que los ataques en su contra no se hicieron esperar, incluso su cuenta de Instgram fue cerrada y tuvo que hacer un nuevo perfil.

En esa nueva cuenta, Yao Cabrera señaló que publicaría un video en el que supuestamente desmiente la versión de Caeli, incluso afirmó que la joven tendría que pedir disculpas por lo que dijo.

Desde el año pasado sucedió y aquí esta un testimonio que lo confirma. Caeli estamos contigo. Y tu Mierda yao cabrera púdrete. Todos rt para que muchos vean esto . pic.twitter.com/bscsx55hvT — Elizabeth (@Elizabe21395808) November 9, 2019

También difundió otro video en el que aparece junto con su novia asegurando que Caeli miente para no revelar que se besó con una mujer, e incluso la llamó "lesbiana".

Cabe señalar que Caeli dijo que el influencer y sus amigos trataron de drogarla para abusar de ella, sin embargo ella se dio cuenta a tiempo.

"Todo iba bien hasta que me dio mucha sed. Pedí agua. Los amigos se fueron. Uno volvió con cinco botellas de agua. Pensé en fijarme si la botellita hacia crack...y no sonó. Abro la botella y siento algo piedrosito. Tenía como si le hubieran puesto...Tenía como tierra. Me di cuenta y no le tomé.", narró la blogera.

Por su parte Caeli en unas histories de Instagram aseguró que no revelar los nombres de los chicos que intentaron drogarla y tampoco volverá a hablar del tema.

Yao Cabrera argumentando que Caeli miente solo porque se besó con una mujer y al final la llama lesbiana... ????



Como coño no le cierran las redes a esta escoria humana? pic.twitter.com/wx9geDQpgz — LA JOSE ?? (@lajose) November 10, 2019

