10 alimentos más contaminados por pesticidas

Siempre nos estamos preocupando por tener una dieta balanceada, por comer frutas y verduras, sin saber que existen algunas que están contaminadas por pesticidas, y a la larga, lejos de hacernos un bien, nos traerán problemas de salud.

Si bien es cierto que los pesticidas ayudan a terminar con las plagas que causan daño a los cultivos, a las personas o a los animales, también pueden ser dañinos por los químicos que contienen.

Alimentos más contaminados

1. Fresas

Son ricas en minerales básicos, tienen la propiedad de estimular el metabolismo, pero también son las frutas con más pesticidas, en cantidad y en variedad. Lo que provoca que casi el 90% de la producción muestre signos de químicos.

2. Manzanas

En este caso se han encontrado 36 pesticidas diferentes, la mitad de los cuales son neurotoxinas. Y aunque pelarlas reduce la cantidad de químicos, no los elimina por completo.

3. Espinacas

Las verduras de hoja verde no contienen tanta variedad de pesticidas, pero en ellas se utilizan los más poderosos, que pueden ser perjudiciales para la salud.

4. Duraznos

Es una fruta con una piel que no impide el paso de estos químicos al interior, por lo que comernos uno significa una ingesta excesiva de productos perjudiciales para la salud, porque emplean alrededor de 45 pesticidas.

5. Apio

La mayoría de los apios que están a la venta superan los niveles permitidos de pesticidas, haciendo un daño real a la salud, debido a que el apio no tiene una piel protectora.

6. Papas

Son realmente peligrosas si no se consumen de forma orgánica, debido a que contienen alrededor de 39 pesticidas, que las hace poco recomendables.

7. Carne

La carne de todo tipo está más contaminada por pesticidas que cualquier fruta y verdura, debido a que muchos pesticidas son solubles en grasa que se acumulan en el tejido graso de los animales y luego se transmiten al consumidor.

8. Uvas

Son muy delicadas, por lo que son rociadas con pesticidas varias veces, durante diferentes etapas de su proceso de crecimiento. Hay que tener más cuidado con las que son importadas porque pueden utilizar otro tipo de químicos.

9. Productos lácteos

La leche, queso y mantequilla son productos con grasa que tienen una gran cantidad de pesticidas, y los animales concentran los químicos en la leche y en la carne, por lo que es casi un hecho que estén contaminados.

10. Lechuga

El 58% de las lechugas tienen residuos de pesticidas, en el 37% de los cuales hay en el multirresiduos, con un máximo de 12 pesticidas. Algunos pueden alterar el sistema hormonal del organismo.

No olvides lavar y desinfectar todas las frutas y verduras. Ponlas bajo el chorro del agua y usa un cepillo de cerdas firmes. No uses jabón de trastes. La combinación de vinagre, bicarbonato y limón son buena opción para desinfectarlos.

