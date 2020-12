5 tips útiles para planear tus cenas de Navidad y Año Nuevo

Este año las celebraciones serán diferentes, las cenas de Navidad y Año Nuevo deberán reducirse en número de personas, y, por tanto, en porciones, por lo que es importante planearlas con anticipación.

No olvides que este año por la pandemia de la covid-19, las reuniones de más de seis personas no están permitidas para evitar contagios. A continuación, te damos algunos tips útiles para que puedas planear tu cena de Navidad y Año Nuevo con anticipación para que no tengas ningún contratiempo.

Tips útiles para planear tu cena de Navidad y Año Nuevo

1. Haz una lista de ingredientes

Checa qué ingredientes tienes que pueden servir para preparar tus platillos. Haz una lista de cosas que tienes en casa y de lo que necesitas para que compres lo exacto, además de que gastarás menos, evitarás el desperdicio y comer recalentado por meses. Si no quieres salir de casa, puedes hacer tu pedido por internet.

2. Desalar el bacalao con anticipación

Compra el bacalao con anticipación y comienza a quitarle el exceso de sal por lo menos dos días antes de cocinarlo. Remójalo en leche y cámbiasela cada 12 horas, asegurándote de que está refrigerado y bien tapado. Verás como la carne se hidrata y será más fácil desmenuzarlo. Cuando pasen dos días enjuaga y estará listo para que lo cocines a tu gusto.

3. Los romeritos perfectos

Puedes comprar los romeritos ya listos para cocinarlos, o limpiarlos, quítales las ramas grandes, dejando solo las hojas. Luego, lava, desinfecta y pon a cocer en agua con sal. El mole es lo que le da el toque especial, el que cubrirá los romeritos, las papas, los nopales y las tortas de camarón. Si eliges un mole dulce hará un balance con el resto de la cena.

4. Calcula los tiempos al descongelar y hornear

Lo más recomendable es dejar afuera las proteínas que se van a utilizar en los platillos al menos dos días antes de prepararlos, para que a la hora de hornearlos queden perfectos. Si vas a cocinar un pavo, no olvides que tarda en hornear aproximadamente una hora por kilo crudo, más una hora de reposo para que sus jugos se concentren y no se seque.

5. Anticipa tus compras de alcohol

Si tienes pensado comprar una botella de vino espumoso o alguna otra etiqueta para la cena de Navidad o Año Nuevo, este es el momento ideal para que busques lugares donde venden alcohol. Recuerda que en algunas alcaldías ya hay ley seca, esto impide comprar alcohol en tiendas, abarrotes y en supermercados, por lo que es mejor que anticipes tus compras.

Estos son algunos tips útiles para que planees tu cena de Navidad y Año Nuevo con tiempo, recuerda que más vale prevenir que lamentar. Si quieres que todo salga como lo deseas, sigue estos sencillos tips, pero lo más importante es que este año te quedes en casa y festejes con la familia con la que vives, evita las fiestas, ya habrá tiempo para festejar en grande.

