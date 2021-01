7 alimentos que no debes recalentar o cocinar en el microondas

7 alimentos que no debes recalentar o co...

El arroz no se debe calentar en el microondas porque puede provocar intoxicaciones (FOTO: LAREPUBLICA)

En los últimos años, el uso del microondas se ha vuelto parte de nuestra vida cotidiana, llegó a nuestros hogares para hacernos la vida más fácil. Sin embargo, a pesar de su utilidad, hay alimentos que no debemos recalentar o cocinar por cuestiones de seguridad y para evitar que algunas bacterias se expandan.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) asegura, que no se han confirmado los efectos adversos para la salud de los que se hablado en ocasiones, pero el microondas provoca que algunos alimentos pierdan menos propiedades que con otras cocciones alargadas; en otros casos, es mejor no hacer uso de él para cocinar o recalentar, porque hay alimentos que sí pierden su valor nutricional.

Alimentos que no debes recalentar o cocinar en el microondas

1. Leche materna

Al calentar la leche materna en el microondas se pierden más de la mitad de los nutrientes de este alimento, además de que la forma de calentar del microondas no suele ser uniforme, y puede alcanzar altas temperaturas, produciendo quemaduras en la boca del bebé. Lo más recomendable es usar una olla y agua directo al fuego o bien con agua caliente.

2. Pollo

De acuerdo con The Daily Meal, el pollo no debe ser calentado en el microondas y mucho menos intentar cocinarlo por completo, debido a que el uso del microondas aumenta el crecimiento de las células bacterianas. Además de que el pollo no se calienta de forma uniforme, quedando crudo y causando problemas digestivos.

3. Huevos cocidos

Calentar los huevos cocidos en el microondas no es una buena idea, ya que a causa de la humedad dentro del microondas estos podrían explotar. Cuando se cuece un huevo, suceden dos cosas: por un lado, las proteínas se agrupan y, por otro, se forman bolsas de agua, y si el huevo se calienta en su totalidad el líquido se convierte en vapor y la presión dentro del huevo aumenta.

4. Arroz

La Agencia de Normas Alimentarias de Estados Unidos recomienda no recalentar el arroz en el microondas porque puede provocar intoxicaciones alimentarias. El arroz contiene una bacteria muy resistente que no se puede eliminar, aunque se caliente por encima de los 60 grados centígrados y que al enfriarse a temperatura ambiente puede multiplicarse. Lo mejor es utilizar una olla, donde la temperatura puede ser regulada de forma gradual al mismo tiempo que se calienta el agua.

5. Carne

Hay alimentos que en el microondas pierden la vitamina B12, como la carne. No se elimina toda, pero si parte de este nutriente. La carne puede perder sus propiedades si se calienta durante más de dos minutos. Si se trata de carne procesada, esta suele contener aditivos y conservadores que al entrar en contacto con el microondas pueden provocar problemas de salud.

6. Chiles

Los chiles no pueden calentarse o cocinarse en el microondas porque la capsaicina (ingrediente que hace los picantes), el efecto de la misma aumenta, siendo perjudicial para el sistema digestivo y respiratorio.

7. Verduras de hojas verdes

Las verduras de hojas verdes que son sometidas al tipo de calor que produce el microondas pueden convertir sus nitratos natrales en nitrosaminas, las cuales son consideradas como sustancias cancerígenas. Lo más recomendable es consumir estas verduras frescas o cocinadas al vapor.

Estos son algunos alimentos que no debes recalentar o cocinar en el microondas, pues los expertos advierten de los riesgos de meterlos en el microondas por cuestiones de seguridad y para evitar que algunas bacterias se expandan, por lo que lo más recomendable es calentar los alimentos de manera tradicional para que no pierdan sus propiedades.

