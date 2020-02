¿Antojo de pizza? Prepara cualquiera de estas deliciosas recetas en menos de 30 minutos

¿Antojo de pizza? Con estas fáciles, económicas y deliciosas recetas, podrás preparar una pizza en menos de 30 minutos.

FOTO: Pexels

Antes de entrar de llano con las 7 recetas de pizza, te hablaremos un poco de su origen. Según datos históricos, la pizza pudo haber nacido en la zona del Mediterráneo, posiblemente en Grecia o en Egipto, donde estilaban colocar diversos ingredientes sobre un pan plano, que se hacía en la antigua Roma y llevaba el nombre de picea. Sin embargo, la versión más exacta sobre la creación de la pizza actual es la de Raffaelle Eposito, conocido como el "padre de la pizza moderna".

FOTO: Pexels

Eposito, dueño de la Pizzeria di Pietro y considerado el mejor pizzero de Nápoles, fue invitado a realizar una pizza para la reina Margherita de Savoy. Su éxito fue tan rotundo, que decidió nombrarla la "pizza Margherita".

FOTO: Pexels

Hoy en día, la pizza es un platillo muy popular que está al alcance de todos y se puede preparar con muchos y variados ingredientes, tal y como lo hacemos en México, donde pueden llevar desde chorizo, hasta mole, hamburguesa, pasta, mariscos, chocolate y más; sin mencionar que también variamos su presentación para disfrutarla en conos de pizza, cupcakes, cuadros y cualquier otra cosa que se nos pueda ocurrir.

FOTO: Pexels

Tampoco pueden faltar los ingredientes extraños para condimentarla, como: catsup, salsa inglesa, maggi y por supuesto valentina.

7 RECETAS PARA PREPARAR PIZZA EN TAN SÓLO 30 MINUTOS:

CUPCAKES DE PIZZA

FOTO: What's cooking

Ingredientes:

1 kilogramo de masa para pizza

6 envases para cupcakes

3 láminas de queso mozzarella

4 cucharadas de salsa de tomate para pizza

Y tus ingredientes favoritos como jamón, salami, pepperoni o chorizo

Preparación:

Una vez que esté lista la masa de pizza, extiéndela, coloca en su interior la salsa, el queso y los ingredientes de tu elección. Es importante que los ingredientes estén cortados pequeños para que queden dentro del cupcake. Enrolla la masa y corta en rollos pequeños. Coloca los rollitos en los envases, ponlos en la bandeja de cupcake y hornéalos por 20 minutos a 180°C.

PIZZA RÁPIDA EN PAN DE PITA

FOTO: My Food and Family

Ingredientes:

2 cucharadas de salsa para pizza

1 pan de pita

6 rodajas de salchicha pepperoni

2 hongos frescos, en rodajas

1 cucharada de queso

1/4 taza de queso mozzarella rallado

Preparación:

Esparce la salsa para pizza sobre el pan de pita. Comienza con el pepperoni, los champiñones y el queso. Coloca sobre una bandeja para hornear sin engrasar. Hornea a 200 grados centígrados entre 4-6 minutos o hasta que se derrita el queso.

PIZZA DE TORTILLA DE HARINA

FOTO: Cookpad

Ingredientes:

Tortillas de harina

Queso mozzarella

Salsa de tomate

Cebolla

Berenjena

Calabaza (calabacín)

Pimiento rojo

Champiñones

Chiles

1 diente de ajo

Preparación:

Corta las verduras en tiras finas para después asarlas a la plancha con un poco de aceite, sal y ajo finamente picado. Coloca las tortillas en una bandeja de horno y cúbrelas con la salsa de tomate. Cubre las tortillas con queso. Coloca las verduras asadas para que cubran la tortilla y coloca más queso. Mete las pizzas al horno a 220º por 10 minutos o hasta que se empiecen a dorar. Al final puedes gratinarlas durante 2 minutos.

PIZZA DE TORTILLA DE TRIGO CON QUESO RICOTTA, TOMATES Y ACEITUNAS

FOTO: Cookpad

Ingredientes:

1 ½ cucharada de aceite de oliva

4 tomates italianos, pelados, sin semillas y picados finamente

12 aceitunas negras, sin pepa, partidas en cuatro

1 calabaza cortada por mitad a lo largo y luego en láminas delgadas

½ taza de cebolla, cortada en láminas delgadas

2 cucharaditas de orégano seco

Pimienta negra

3 cucharadas de aceite de oliva, extra virgen

1 ½ taza de queso ricotta, cabaña o feta, desmenuzado

Sal

Preparación:

Colocar dos tortillas en cada una de las dos placas para horno, preferiblemente sin borde. Untar ligeramente cada tortilla con aceite de oliva por ambos lados. Hornear en horno precalentado a 190°C por 8 - 10 minutos, volteándolas a la mitad del tiempo y alternando la posición de las placas. Durante los primeros minutos que están las tortillas en el horno, usa la punta de un cuchillo para reventar cualquier burbuja que aparezca en la superficie. Las tortillas deben estar crujientes y doradas. Mezclar bien en un recipiente el tomate picado, las aceitunas, las calabazas, cebolla, orégano, pimienta y sal. Agrega el queso ricotta, cabaña o feta y mezcla. Reparte la preparación y espárcela entre las cuatro tortillas. Hornea 12 minutos hasta que esté caliente y las calabazas estén suaves. Corta y sirve inmediatamente.

PIZZA PORTOBELLO

FOTO: Caty

Ingredientes:

2 hongos portobello grandes (que se puedan rellenar bien)

1 jitomate

¼ de taza de queso mozzarella reducido en grasa

¼ de taza de cebolla finamente picada

1 cucharada de aceite de oliva

1 cucharadita de jugo de limón

½ cucharadita de ajo machacado

Sal y pimienta

Preparación:

Precalienta el horno a 180° C. En una sartén coloca el aceite de oliva y agrega la cebolla y el ajo picado, cocina hasta que estén dorados. Rebana el jitomate y agrégalo al sartén sazonándolo con sal, pimienta y el jugo de limón. Déjalo cocinarse de 3 a 5 minutos. Con una cuchara retira el interior del hongo y el tallo. Coloca los hongos sobre una charola que puedas meter al horno previamente aceitada, ayudándote de una cuchara coloca la salsa del sartén dentro de los hongos y espolvorea el queso mozzarella encima. Hornea durante 12 minutos y luego eleva un poco la temperatura para que gratine el queso.

PIZZA WAFFLE

FOTO: Recipefy

Ingredientes:

1/3 taza de puré de tomates en lata

1 cucharada de aceite de oliva extra virgen

2 a 3 hojas frescas de albahaca, desgarrado

225 gramos de masa de pizza fresa

fresa Harina

Media taza de queso mozzarella rallado

Parmesano para espolvorear

PLANCHA DE WAFFLES

FOTO: sorted food

Preparación:

Mezcla los tomates, una cucharada de aceite de oliva, la sal, albahaca y ajo. Deja reposar a temperatura ambiente para dar tiempo a los sabores para fundirse, aproximadamente una hora. Precalienta una plancha de waffles a temperatura media-alta. Espolvorea ligeramente una superficie de trabajo limpia con harina y despliega la mitad de la masa de pizza. Coloca un poco de aceite de oliva de un lado y coloca del lado aceitado el molde para los waffles. Cocina hasta que estén doradas y bien cocidas, de 4 a 6 minutos. Repite con el resto de la masa. Mientras tanto, calienta la salsa de tomate en el microondas hasta que esté caliente. Unta cada pizza con la mitad de la salsa y la mitad de mozzarella. Coloca una pizza de nuevo en el molde para waffles y mantén la parte superior de la plancha justo sobre el queso hasta que se derrita, de 1 a 2 minutos. Retira y decora con hojas de albahaca, rocía con aceite de oliva y espolvorea con queso parmesano.

PIZZA RÁPIDA

FOTO: Pexels

Ingredientes:

7 g de levadura instantánea

¼ cucharita azúcar blanca

¾ taza agua tibia

1 ¾ taza harina de trigo

½ cucharita sal

¼ cucharita ajo en polvo

Preparación:

En un bowl o plato hondo (no usar plástico) disuelve muy bien la levadura, azúcar y agua tibia. Deja reposar por 8 minutos. Se va a elevar poquito y también va a haber espuma, lo cual es normal, de hecho es lo que estamos buscando. Si no pasa eso, la levadura no sirve y hay que volver a empezar. Mientras la levadura está reposando empieza a preparar todos los ingredientes de la pizza. Antes de que empieces a hacer la mezcla de la levadura prende el horno a 250°C, para que esté muy caliente cuando metas la pizza.

En otro bowl mezcla la harina, sal y ajo. Cuando hayan pasado los 8 minutos agrega los ingredientes líquidos al otro bowl y mezcla con una cuchara de madera. Espolvorea un poco de harina sobre el área de trabajar y amasa durante unos 2 minutos. Si está muy pegajosa coloca harina en tus manos y en la mesa, pero no agregues mucha porque no quieres que la masa quede muy dura. Engrasa con aceite de oliva el molde de la pizza y estira de la forma deseada, ya sea con las yemas de los dedos o con un rodillo. Cubre con la salsa, queso e ingredientes deseados y hornea. El tiempo varía entre 10-18 minutos.

(Imelda Téllez)