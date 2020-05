¿Antojo en cuarentena? Las conchas miniaturas llegaron para salvarte

Han pasado casi dos meses de que nos encerramos en casa para mantenernos a salvo de la pandemia de covid-19, pero ni el encierro es capaz de acabar con los antojos, sí tienes ganas de algo dulce las conchas miniatura llegaron para salvarte.

De acuerdo con chilango, la panadería "Tomasa" llegó para cumplirte el antojo en media cuarentena, este nuevo espacio de postres ofrece una exquisita variedad de conchas dulces, saladas y hasta bebidas para acompañar tu momento goloso del día.

"Tomasa" se inspira en la panadería tradicional mexicana, es un negocio dedicado totalmente a las conchas y su variedad de sabores y rellenos.

El negocio tiene tres meses de vida y nació semanas previas al cierre de restaurantes en la ciudad. Han sabido adaptarse al nuevo modelo de negocios: entregas a domicilio. Por lo que toda su variedad panera puedes disfrutarla desde casa.

En el menú podrás encontrar conchas de vainilla, chocolate, mazapán, canela, té cahi, nuez, café de olla, narajan con almendra. Además de sus opciones saludables como: integral, vegana o libre de gluten. Las cuales pueden ser de tamaño normal o ¡miniatura!

Para los paladares más caprichosos está la opción de agregar un relleno a la concha de tu preferencia, puede ser cajeta, crema de cacahuate, plátano, crema batida, nata, ate con queso, crema de avellana o helado.

Y entrados en la cocina mexicana, en "Tomasa" también puedes pedir la clásica bomba veracruzana —concha rellena de frijoles— a la que también le puedes agregar cochinita pibil, pollo con mole o chilaquiles.

ORDENA A DOMICILIO

Para lograr que las conchas de Tomasa lleguen hasta la puerta de tu casa, basta con escribir un mensaje a su número de WhatsApp, ahí mismo puedes pedir que te muestren su carta y cotizarán tu pedido a cualquier zona de la Ciudad de México.

También cuentan con servicio pick up and go; en el que solamente pasas a su sucursal (Atlixco 74, Col. Condesa) a recoger tu pedido.

