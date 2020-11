Chef estadounidense recrea su versión de pozole y las redes explotan

Mediante redes sociales se viralizó un video de Rachel Ray, una chef estadounidense que preparó el pozole más grosero que se ha visto jamás.

De acuerdo a Grupo Fórmula, el video viral de la preparación del pozole de Rachel Ray más que un tributo parece una ofensa a este platillo que tiene se remonta a la época prehispánica.

Se trata de la chef y presentadora de televisión Rachel Ray, quien hace exactamente un año compartió en su programa "Rachel Ray Show" una receta rápida para la versión vegetariana de este platillo que tiene múltiples variantes a lo largo y ancho de la República Mexicana.

Cabe señalar que fue el actor Mauricio Martínez quien compartió en sus redes este video a un año de que Rachel presentó la cápsula de cocina; esto hizo que reavivara la polémica e incluso Anahí se sumó a la indignación que causó el ver cómo la chef le puso jugo de tomate, frijoles, jalapeños y miel al pozole.

Ay no , esta si me ganó. ???? — Anahi (@Anahi) October 30, 2020

Sin embargo, a nadie le pareció gracioso que usara ingredientes casi sacados de la manga y que no pertenecen a la receta de esta preparación. Incluso aunque es una preparación vegetariana, esta reinterpretación no está documentada, ni respaldada por lo que mostró Ray en su programa.

Qué atrevida, con el pozole no, Rachel Ray

En redes sociales la gente no pudo contener su ira mexicana y su odio jarocho al notar cómo la chef estadounidense profanó la receta de esta preparación que en muchas casas mexicanas se considera una de las joyas del recetario; incluso Anahí y sus enfrijoladas salieron al quite.

"Ay no, esta sí me ganó", escribió la integrante de RBD en sus redes sociales, quien compartió su opinión al respecto de cómo la mujer simplemente decidió hacer un brebaje al estilo Halloween, con el que se echó a la bolsa a varios expertos en la cocina.

Otros más no soportaron ver cómo le agregó toda clase de ingredientes que poco tienen que ver con la comida mexicana, e incluso se podría considerar como un acto de burla.

"Sí que es de lo más asqueroso que he visto, yo he tenido peleas con gente que cree que tex-mex se cómo en México y que esas porquerías de mezclas son comida mexicana. NO mms si es patrimonio de la humanidad, eso es una aberración", opinó un usuario.

(Azucena Uribe)