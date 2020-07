¿Cómo bajar la papada? Estos 7 alimentos te ayudarán

Si eres de las personas que están en constante lucha para deshacerse de la papada y hasta has intentado de todo para tratar de disimularla; debes saber que existen 7 alimentos que serán tus mejores aliados para despedirte de ella para siempre y recuperar tu hermoso cuello.

Para muchos la papada es fruto de comer en exceso y seguro no imaginan el poder reducirla comiendo.

Pero, ¿cuál es la razón por la que tenemos "eso" colgando justo en el lugar donde debería estar su cuello? Todo vine de los malos hábitos alimenticios y la manera en que éstos impiden el buen funcionamiento del organismo. Según un estudio publicado en Plastic and Reconstructive Surgery, la aparición de papada se debe a un conjunto de factores que poco, o nada, tienen que ver con la edad de una persona. Fumar, una dieta deficiente, herencia y sobre todo la retención de líquidos, son cuestiones que aceleran el crecimiento de la papada.

De la misma manera que existen diferentes formas de que aparezca la papada, también las hay para eliminarla. No obstante, cabe decir que no son ni baratas, ni sencillas. Desde cirugías hasta ejercicios, pero la manera más sencilla y hasta rica es a través de los alimentos.

BETABEL

Además de sus múltiples beneficios nutricionales, tanto las hojas como la raíz dulce de esta planta son de los desintoxicantes naturales más poderosos que podamos encontrar. Su alto contenido en fibra y potasio ayudan a que se agilice el proceso digestivo y nuestro cuerpo asimile mejor todos los nutrientes, desechando rápidamente todo lo que no necesita. Al evitar el estreñimiento y favorecer la eliminación de líquidos, el betabel es perfecto para eliminar la papada.

CAFÉ

Sin importar todo lo que sus detractores puedan decir al respecto, el café tiene más beneficios que consecuencias. Gracias a sus antioxidantes nuestra piel puede mantenerse en perfecto estado, pero aún hay más, al funcionar como diurético, si tomamos café estamos previniendo al mismo tiempo la retención de líquidos.

LIMÓN

Prevenir la retención de líquidos no significa que debamos cortar el consumo de agua, al contrario, es necesario que nos mantengamos bien hidratados y así, que este problema no persista. Beber agua simple es para muchos un verdadero problema, pero, ¿qué tal si le agregamos un poco de limón? Gracias a su alto contenido en Vitamina C, éste es una fruta totalmente desintoxicante, gracias a que una de sus propiedades es la de convertir cualquier sustancia nociva en agua para que pueda ser desechada más fácilmente.

TÉ VERDE

Desintoxicante, diurético y antioxidante; sólo con estas tres características tenemos suficiente para pensar que estamos frente a uno de los mejores aliados para eliminar la papada. Gracias a las cualidades antes mencionadas, el proceso de eliminar los líquidos retenidos se vuelve un asunto realmente rápido. Es por ello que muchos médicos recomiendan beber de una a dos tazas de té verde a día.

COL

No importa si es como ingrediente principal de tus platillos o como un complemento de tu sandwich, las coles tienen fama de ser los diuréticos más potentes en cuanto a alimentos se refiere. Por esta razón, es obvio que su papel a la hora de eliminar líquidos no puede pasar desapercibido.

ARÁNDANOS

No sólo son perfectos para eliminar los líquidos y toxinas del cuerpo, sino que estimulan la disminución de las consecuencias de la inflamación crónica, misma que no se presenta sólo en la zona del vientre, sino en todo el cuerpo. Sí, incluyendo el cuello.

CHICLE

Cosas tan simples como mascar chicle implican ya un gran esfuerzo en cuanto a la reducción de papada. Al poner a trabajar la mandíbula y el cuello, los chicles son los mejores aliados. El secreto está en exagerar la cantidad de goma de mascar y consumirlo constantemente por periodos prolongados; lo sabemos, podría resultar desagradable, pero no es algo que durará por siempre.

Con estas opciones de alimentación para reducir la papada, te ayudarán a dejar de lado la absurda creencia de que todos nuestros problemas estéticos o de salud vienen directamente de lo que comemos.

