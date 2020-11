Descubre ¿Cuál es el antojo culposo de Joe Biden?

Joe Biden tiene debilidad por los helados, en especial por una marca que tiene sabores gourmet como queso de cabra con cerezas rojas y agua de azahar, pero el sabor favorito del demócrata es el de chocolate.

El virtual presidente electo de Estados Unidos, declaró en 2016: "No bebo, ni fumo, pero como mucho helado", en un video publicado por el canal oficial The Obama White House. Es tal su amor por el helado que, de acuerdo con datos de la Comisión Federal de Elecciones, en su campaña electoral, destinó 10 mil dólares para la compra de helados.

(FOTO: LA VANGUARDIA)

Los litros de helado, adquiridos por Biden, que fueron comprados a la firma Jeni´s Splendid Ice Cream, fueron entregados a sus donadores, de acuerdo con el medio especializado Eater.

(FOTO: Jeni's Splendid Ice Cream)

Joe Biden, dulce como el helado

Un estudio realizado por la Universidad Estatal de Dakota del Norte, analizó cómo la gente con gustos dulces muestra también comportamientos y disposiciones dulces. También comprobaron cómo dichas preferencias de sabor tienen un vínculo fuerte y real con las habilidades sociales de la persona. Al respecto dicen los autores del estudio.

Las personas con un alto grado de amabilidad disfrutan de los dulces mucho más que las personas con un grado bajo de amabilidad y complacencia. Aquellos que prefieren el dulce son más agradables y es más probable que se ofrezcan como voluntarios para ayudar a limpiar su ciudad después de una gran inundación

(FOTO: Redbubble)

Sus platillos favoritos

Las pastas con base de salsa de jitomate son de las favoritas de la familia Biden, ya que tanto Joe, como su esposa Jill son amantes de este estilo de preparaciones, pasando desde la simple salsa de tomate sazonada, hasta la fra diavolo y boloñesa.

También le gusta la ensalada caprese y el sorbete de frambuesa, servido en varias ocasiones durante sus comidas de campaña, así como el pollo a la parmesana, espaguetis con salsa marinara, pizza, platos que acompaña con una ensalada.

El demócrata también tiene predilección por el refresco de cola sin azúcar y no toma nada de alcohol, pues declaró en 2008 al diario The New York Times que había ya suficientes alcohólicos en su familia.

Barack Obama, expresidente de Estados Unidos y su antiguo compañero en la Casa Blanca, confirmó el gusto de Biden por el helado y la pasta con salsa de tomate.

A Joe Biden le pierde el helado. Y también puede dejarse llevar con la pasta con salsa de tomate

¿Sabías que #Biden es fanático del helado? ??

Donde quiera que viaja visita una heladería ya sea una enorme cadena o un pequeño lugar tradicional. Yo también festejo la elección de este señor porque... pic.twitter.com/BUn3lXfJSo — Gastronauta?? (@GastronautaDF) November 7, 2020

Ahora ya sabes por qué Joe Biden, virtual presidente electo de Estados Unidos tiene una imagen dulce, se debe en gran parte, a su gusto por el helado, con el que también demuestra sus comportamientos y disposiciones dulces, de acuerdo con un estudio.

(Con información de Los Angeles Times, La Vanguardia y Cucinare)