Detalles para mamá, pasteles a domicilio para el Día de las Madres

Pasteles a domicilio, la cuarentena no arruinará el Día de las Madres (FOTO ESPECIAL)

Una fecha más que no podremos celebrar por la pandemia de covid-19, el Día de las Madres, a pesar de que restaurantes, cines y otros centros de entretenimiento estarán cerrados por la cuarentena, no hay motivo para no tener un detalle con la mujer que nos dio la vida, al menos podrás festejarla con un pastel pues varias pastelerías tendrán servicio a domicilio.

De acuerdo con Chilango, varias pastelerías ofrecerán servicio a domicilio en la Ciudad de México por el día de las madres, podrás comprarlos para que lleguen directo a tu casa o mandarlo a la dirección que desees.

FARMACIA INTERNACIONAL

Uno de los favoritos de la Juárez, la cafetería Farmacia Internacional, tendrá cuatro tipos de pasteles para el Día de las Madres para complacer cualquier antojo da la "jefa": pastel de fresa, cheescake marmoleado, pastel de zanahoria o de chocolate

¿Cómo pedir?

Manda un mensaje directo a su página de Instagram, los costos varían desde los $500 a los $650. Consulta su menú completo, también puedes pedir, roles de canela, galletas brownies y más, te los llevan hasta la puerta de tu casa.

DTALLEBAKERY

De lo sencillo a lo extravagantes, en esta repostería encontrarás combinaciones que logran sorprender al paladar más exigente. Pavlova, pasteles de crepas (nutella o frutos rojos), panques de diferentes sabores o un exquisito cheesecake de ate.

¿Cómo pedir?

Para disfrutar estas delicias, puedes hacer tus pedidos en la aplicación de delivery Canasta Rosa o al teléfono 5545843490. Te gastarás de $400-$600.

BUTTERCUP

Deliciosos y tentadores postres, así se describe Buttercup, una pastelería con dos propuestas de pasteles para consentir a mamá. De cookies and cream o de chocolate Ferrero. Lo mejor, son entregados hasta la puerta de tu casa.

¿Cómo pedir?

Deberás contactarlos a través del sitio web de Canasta Rosa, donde podras consultar su menú completo donde también incluyen, tartas, macarons y cupcakes. Te gastarás de $100-$550

LA 301

Snacks, postres y bebidas hasta la puerta de tu casa, pero para celebrar el Día de las Madres también habrá pasteles a domicilio sin costo extra: Tartas de chocolate, pie de manzana, cupcakes de fondant o crema o brownies.

¿Cómo pedir?

Marca al 5534664291 o envía un mensaje directo a su página de Facebook, tu gasto será de $225-$260

(Aline Núñez)