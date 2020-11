¡Hamburguesas en pan de muerto! ¿Te atreves a probarlas?

No muchos se atreven a probar las hamburguesas en pan de muerto (FOTO: publimetro)

¡Hamburguesas en pan de muerto! Así como lo lees, en Tampico una cafetería decidió salir de lo convencional y apostó por esta creación original. El resultado: una hamburguesa elaborada con productos cien por ciento regionales.

Pedro Castro, gerente de Talavera Coffee Shop es el creador de este concepto que busca satisfacer los paladares de los comensales de la zona sur del estado con esta hamburguesa hecha en pan de muerto.

Los ingredientes de la hamburguesa en pan de muerto

La carne para la hamburguesa es preparada con sazonadores y aderezos de la casa, también le agregan piña, queso oaxaca gratinado, la envuelven con tocino y la doran a la plancha. El pan de muerto es con ajonjolí y acompañan la hamburguesa con papas en gajo.

Hamburguesa en pan de muerto, elaborada con productos regionales

Castro, explicó a Milenio Tamaulipas que todos los productos que utilizan en la elaboración de las hamburguesas son regionales porque su objetivo es fortalecer la economía de todos los productores y empresarios de la región y locales para que salgan juntos de esta crisis provocada por el coronavirus.

En Talavera Coffee Shop también encontrarás café de especialidad, cemitas al estilo Puebla, y por temporada, las conchas y galletas estilo pan de muerto.

Esta cafetería está ubicada en Prolongación Faja de Oro No. 105

Horarios: lunes a sábado de 8:00 a 22:00 horas y domingos de 14:00 a 22:00 horas.

Crean en Xalapa "La muerta de hambre", una hamburguesa en pan de muerto

La hamburguesa "La muerta de hambre", elaborada en pan de muerto es una tradición mexicana y la vida cotidiana que acostumbran comer en Xalapa durante la época de Día de Muertos.

Samuel Díaz, quien prepara "la muerta de hambre", indicó que en lugar del pan tradicional para hamburguesas están hechas en pan de muerto y en el centro coloca la carne, espinacas, queso americano, queso mozzarella, tocino, un acremado y jalea de zarzamora.

Esta combinación a muchos les encanta, pero otros no se atreve aprobarla, Díaz comenta que hay gente que les dice que están locos, pero después de que la prueban piden otra. Reconoce que, así como han tenido comentarios buenos, hay algunas personas que no se atreven a probarla. Les dicen que prefieren no arriesgarse, pero los que se arriesgan ganan.

Las hamburguesas en pan de muerto parecen combinaciones extrañas, pero no sabemos sí lo son, hasta no probarlas, ¿te arriesgas a comerlas?

