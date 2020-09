Harry Potter: Sale a la venta su famosa cerveza de mantequilla

Los fans de las historias de fantasía quedamos encantados con la saga de Harry Potter, ahora ese mundo mágico viene a sorprendernos a la realidad pues salió a la venta su famosa cerveza de mantequilla.

De acuerdo con Fayer Wayer, restaurantes temáticos de Harry Potter se dieron a la tarea de desarrollar sus propias versiones de cerveza de mantequilla, sin embargo, ahora puedes tener botellas de esa bebida guardadas en tu refrigerador para disfrutarlas en cualquier momento.

Dentro de la web oficial de The Harry Potter Shop at Platform 9 3/4 podemos encontrar la famosa cerveza de mantequilla. Este producto no solamente contiene todo el sabor que los fanáticos aman, sino que es amigable con el cuerpo de las personas que lo consumen, pues es un producto vegetariano, vegano y libre de gluten.

Para la mala suerte de los muggles latinos, la cerveza de mantequilla solo está a la venta en el Reino Unido. Es decir, si lo quieres comprar desde México, Colombia o Chile, no podrás hacerlo, a menos que un tercero lo venda por fuera de la web, una opción que no es recomendable seguir a menos de que sea un vendedor de confianza.

A parte de eso, incluso si vives en el Reino Unido, también tendrás restricciones, pues solamente puedes pedir 3 botellas a la vez, por lo que si quieres más de estas para una fiesta o reunión, tendrás que pedirlas en órdenes separadas.

Sin duda se ve increíblemente bien, pero lo malo es que acá en América no tenemos la magia suficiente para que nos la quieran traer.

Foto tomada del sitio web

(Aline Núñez)