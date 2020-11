La alimentación en los tiempos de pandemia; así ha cambiado

Durante la pandemia estás todo el día encerrado, si no ves a tu familia, si no ves a nadie, pues dices la recompensa es la comida, entonces la cuestión es tener una buena relación con los alimentos. Saber que cumplo con una necesidad fisiológica y no con una necesidad afectiva. No puedes depender emocionalmente de la comida. El problema está en los excesos