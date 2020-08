Lady Tacos de Canasta no busca fama, solo vender sus tacos

Seguiré trabajando, nunca he despegado los pies del suelo, me han visto trabajando, me han visto con mi canasta, con mi bicicleta y eso es lo único que quiero, como tal la fama y esas cosas no las busco, no me interesan. Agradezco que haya pasado, pero no era el medio, yo quería demostrarle al mundo mi cultura, a través de la venta de mis tacos, no por este medio de escándalos