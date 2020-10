"MasterChef México": hijo de Cuauhtémoc Blanco llega a la competencia

Ya solo faltan unos días para el estreno de la nueva temporada de "Master Chef México" y será nuevamente conducida por Anette Michell y, sin la presencia de Benito Molina, los tres jurados de la competición será José Ramón Castillo, Adrián Herrera y Betty Vázquez.

De acuerdo a Vanguardia, el próximo viernes 30 de octubre, a partir de las 19:30 horas de CDMX, TV Azteca estrenará una nueva edición de Master Chef México con nuevos retos y participantes.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ALFREDO ADAME AMENAZA CON REVELAR EL OSCURO PASADO DE GUSTAVO ADOLFO

Para llegar a confirmar a los participantes, la producción del reallity show de cocina tuvo que analizar más de 5.000 postulantes que enviaron sus videos. Pero, a menos de dos semanas para el primer programa, pudieron llegar al número total de 20 concursantes compuesto entre 10 mujeres y 10 hombres.

En el medio de todos los aspirantes habrá un "famoso", se trata de Cuauhtémoc Blanco Jr, quien es hijo de la leyenda del Club América y de la Selección de México, aunque ahora realiza una faceta diferente como político, precisamente como Gobernador del Estado de Morelos.

"Yo lo entrevisté y a mí me gustó. No soy del futbol, te lo juro que ni me pasó por la cabeza que era hijo de él, de entrada te lo digo. El niño ha sido tan honesto en no decir de quién es hijo, en no decir 'mi papá es esto'. Pasó su entrevista, primero con un video original y bien hecho. Segundo, me lo pasan a mí, y pasan su entrevista conmigo y yo lo califico, pero lo que menos me imaginé es que es hijo de un deportista famoso, que es Gobernador", confesó Betty Vázquez en plática con Fórmula espectacular.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: MALUMA ES FLECHADO POR OTRA MODELO, LO SORPRENDEN CON NUEVA NOVIA

MasterChef México 2020 promete, y José Ramón Castillo se lo dejó en claro a Infobae: "Desde el casting fue algo muy distinto a otras ediciones. En esta ocasión ellos mandaban sus videos a las instalaciones de Azteca. Nosotros los veiamos, pero no era lo mismo ver a alguien cocinar desde la comodidad de su casa, que nadie lo está presionando, a que alguien te venga y estés como jurado".

Cuauhtémoc Blanco está dentro de los 54 mejores castings de #MasterChefMx. La oportunidad está muy cerca. ¡Pronto sabremos si será participante! ?????? pic.twitter.com/HHZAIDPLFA — MasterChef México (@MasterChefMx) October 15, 2020

(Azucena Uribe)