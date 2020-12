"Pujol" obtiene doble distinción en los 50 Best Restaurants 2020

Los mejores restaurantes de América Latina han fueron anunciados, la organización de los 50 Best Restaurants reveló la lista con los protagonistas de la gastronomía latinoamericana, en la cual destacó "Pujol", el restaurante del chef Enrique Olvera, que se colocó nuevamente como el mejor de México, obtuvo una doble distinción y el título al restaurante más sostenible de Latinoamérica.

En un año sin precedentes dentro del mundo de la hospitalidad, profesionales y especialistas de todo el mundo emitieron su voto para conformar la prestigiosa lista, en la cual nueve restaurantes de todo México destacaron entre los cincuenta primeros.

En un evento digital, los 50 Best Restaurants anunciaron a los ganadores de la edición Latin America´s 50 Best Restaurants 2020. Este año los resultados arrojaron varias sorpresas en el comportamiento de las posiciones, siendo una de ellas el primer lugar obtenido por el restaurante ubicado en la ciudad de Buenos Aires, Argentina, Don Julio.

En esta edición, las posiciones para los restaurantes mexicanos variaron en comparación con los resultados del año pasado. En total fueron nueve peldaños los alcanzados; dos menos que los once de la anterior edición.

"Pujol", del chef Enrique Olvera, quedó en el puesto número cinco (dos arriba, en comparación con la edición pasada). Además de esta distinción, también obtuvo el reconocimiento al restaurante más sostenible de Latinoamérica, premio otorgado por el ron Flor de Caña, tras haber recibido el puntaje más alto según la auditoría hecha por Food Made Good Global que evalúa tres pilares diferentes: abastecimiento, impacto social y ambiental.

Este año el restaurante Rosetta logró entrar al Top 10 del conteo al avanzar del puesto 27 al número nueve de los cincuenta mejores. Y aunque en esta edición los restaurantes de nuestro país tuvieron menos puestos, los reconocimientos a la gastronomía nacional continuaron.

La organización premió al restaurante del Valle de Guadalupe, en Ensenada, Fauna, con el título de "Miele One To Watch Award", mientras que la chef repostera Sofia Cortina destacó con nombramiento Latin America´s Best Pastry Chef por su dedicado trabajo en su establecimiento de la Ciudad de México, La Vitrine Pâtisserie.

Los puestos de la edición 2020 para los restaurantes mexicanos quedaron de la siguiente manera:

36.- Máximo Bistrot

31.- Nicos, Ciudad de México

30.- Le chique, Cancún

17.- Sud 777, Ciudad de México

15.- Alcalde, Guadalajara

14.- Pangea, Monterrey

11.- Quintonil, Ciudad de México

9.- Rosetta, Ciudad de México

5.- Pujol, Ciudad de México

El espíritu de trabajo y el talento de America Latina nuevamente quedó en evidencia. El primer lugar de la lista se lo llevó el restaurante Don Julio ubicado en Buenos Aires, Argentina, siguiéndole el paso los restaurantes peruanos Maido y Central, este último reconocido con el premio Gin Mare Hispitality Award.

(Imelda Téllez)