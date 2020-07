¡Que se arme la carnita asada! Tips para un asado espectacular

Para una reunión de fin de semana en amigos o para consentir a la familia, una carne asada siempre es buena idea para la convivencia, las brasas del asador sueltan la magia de una buena convivencia y aquí te traemos algunos tips para que logres un asado espectacular.

¡QUE SE ARME LA CARNITA ASADA!

De acuerdo con Directo al Paladar, primeramente se debe calcular cuántas personas van a acompañarte para determinar los víveres que debes comprar. Por ejemplo, para 10 personas, serán necesarios entre 3.5 y 4 kilos de carne que podrás distribuir entre: filetes de lomillo, bistec, chorizo, tocino, hamburguesas, salchichas para asar, chuletas, alitas, cortes New York, rib eye, entre muchos otros que se te antoje poner a las brasas.

Además de las guarniciones, que pueden ser pimientos, nopales, cebollitas cambray, espárragos, plátano macho, calabazas, hongos portobello, quesos y de más.

¿LEÑA O CARBÓN?

Si buscas un sabor ahumado y una flama constante en tu parrilla, la leña es la mejor opción, su peso te indicará la cantidad de agua que tiene, por lo tanto, la cantidad de humo que tendrás en el asador.

Por otra parte, si buscas una cocción lenta o a las brasas, el carbón es el indicado. El carbón es lo más seguro, ya que las brasas duran mucho y mantienen una potencia constante.

A la hora de la cocinada se paciente, ten en cuenta distancia y tiempo. Es decir, evita brasas ya maduras, blanquecinas o grisáceas, la parrilla no debe estar muy cerca de las brasas y tomate tu tiempo para hacer lentamente las carnes hasta que estén en su punto. Si no lo hacemos así, la carne se quemará demasiado por fuera y sin embargo, no estará cocinada en el centro.

PREPARACIÓN DE LA CARNE ANTES DEL ASADOR

Para lograr una carnita asada triunfadora tienes que dejar marinar la carne; es importante tomar en cuenta qué tipo de proteína vas a preparar, ya que no todos los alimentos funcionan igual con cualquier marinado, ni necesitan el mismo tiempo de preparación.

Cuando marinamos carne es recomendable mezclar tres tipos de componentes:

Ingredientes ácidos: Limón, vinagre, salsa inglesa, vino o cerveza.

Ingredientes que suavizan la carne: Aceite de oliva o mantequilla

Ingredientes que evitarán que se seque sobre las brasas: Pimienta negra, dientes de ajo, orégano o hierbas finas.

El resto de los ingredientes son libres dependiendo del sabor que quieras conseguir, sólo te recomendamos tomar en cuenta que la carne de cordero y las aves pueden combinarse con ingredientes y sabores dulces, mientras que en el vacuno no es muy recomendable hacer esta mezcla.

La mejor manera de marinar carne de forma fácil y práctica es sellarlo en una bolsa al vacío para que tu corte de carne esté en contacto con toda la mezcla. También puedes utilizar un recipiente de acero inoxidable, plástico o vidrio para tu marinado. No utilices aluminio, ya que con el ácido de tu mezcla se puede cambiar el color y sabor.

No eches sal a la carne antes de ponerla en la barbacoa. Es preferible sazonar las carnes una vez estén cocinadas, ajustando cada uno la sal a su gusto. Además así las carnes conservarán sus jugos y quedarán más sabrosas y será más placentero el momento.

No olvides llevar otros condimentos y especias, como pimienta negra para moler en el momento, ajo en polvo y hierbas aromáticas. Así podremos disfrutar de las carnes con distintos sabores en cada pieza o incluso en cada bocado.

HORA DE ECHAR LA CARNE AL ASADOR

Nada de sacar la carne de la nevera y ponerla en el asador, para ser el rey de la carnita asada debes respetar la temperatura ambiente, asegúrate de que tu carne este fuera de la nevera la menos una hora antes de ponerla a la parrilla. Puedes tenerla cerca de las parrillas para que las piezas vayan sudando, pero no ponerla sobre ellas mientras se van haciendo las brasas.

Si quieres aromatizar la carne, puedes meter alguna hierba aromática como romero o tomillo en los laterales de la parrilla para que estas hierbas den un toque a la carne.

CÓMO ASAR LA CARNE Y EL ORDEN EN LA PARRILLA

En las zonas con menos calor, más alejadas de las brasas puedes ir poniendo las próximas piezas que vayas a asar. No toques la carne ni le des vueltas continuamente. Deja que se vayan haciendo tranquilamente y dales la vuelta solamente cuando ya estén en su punto.

En cuanto al orden en la parrilla, comienza con chorizos, tocinos y moronga. Después entran las piezas de pollo como alitas o muslos y brochetas. Después, según los vayas sacando, ve colocando las piezas más grandes que necesitarán más tiempo, para que se vayan asando mientras tus invitados se comen los entrantes.

APAGADO DE BRASAS Y LIMPIEZA

Cuando termine la carnita asada, tenemos que tener en cuenta que aunque las brasas parezcan muertas, probablemente tengan aún mucho calor. Si el asador tiene tapa, podemos dejarla puesta para ahogar el fuego. Si no la tiene, debemos apartar el carbón y leña que no se hayan quemado y esperar a que se apaguen las brasas. Es mejor no apagar el fuego con agua, pero lo importante es dejar el fuego bien apagado, así que si hay que salir tendremos que recurrir a esa opción.

La limpieza de la parrilla es otro tema importante. Aprovechando que aún tiene calor, podemos pasar una fibra metálica para dejar cada una de las láminas como nueva. Es mucho más fácil limpiar la parrilla después de usarla, que encontrarnos con la suciedad en la próxima carne asada.

(Aline Núñez)