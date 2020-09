¿Sabías que el agua de horchata no es mexicana?

¿Sabías que el agua de horchata no es me...

El agua de horchata no puede faltar en las taquerías, restaurantes y en las comidas familiares, junto con otras aguas frescas que son el complemento ideal, pensaríamos que es de origen mexicano, pero no es así, es de origen español.

Cuenta la leyenda que una aldeana llevó al rey de la corona de Aragón, Jaime I "El conquistador", un poco de horchata. Al rey le encantó el sabor y preguntó qué era esa bebida.

La joven respondió que era leche de chufa (llet de xufa, en valenciano), nombre con el que se conocía la bebida, por lo que el rey exclamó: "Aixó no és llet, aixó es OR, XATA!", es decir, "¡esto no es leche, esto es oro, guapa.

Así se dio un juego de palabras entre or y xata, dando origen al supuesto vocablo valenciano "orxata", como se escribía en dicho idioma.

La horchata llegó a México por la colonización de los españoles. Es hecha a base de chufa (un tubérculo) y endulzada, posteriormente se fue modificando hasta hacerla de arroz con una mezcla de leches y canela.

La primera receta de horchata que se conoce fue la de almendras, pepitas de melón y piñones que data de 1748. Mientras que la de chufa, versión más económica y popular que la de almendra data de 1762.

Prepara horchata casera sin azúcar

Esta receta es fácil y rápida de hacer. A continuación, te decimos los pasos que tienes que seguir.

Ingredientes:

100-120 gr de chufas (tubérculo que proviene de España)

1 litro de agua mineral

Agua para el remojo

1 cucharadita de canela en polvo (opcional)

1 dátil Medjoul (opcional)

Preparación:

Remojar de 8 a 10 horas las chufas con agua en el refrigerador

Colar, lavar y poner en el vaso de la batidora

Añadir el litro de agua mineral fría o 500 ml de agua natural y 500 ml en forma de cubitos (previamente congelados)

Batir a máxima potencia durante un par de minutos

Colar con una bolsa de leches vegetales de nylon y servir

La horchata de chufa es una bebida muy refrescante y nutritiva. Es originaria del mediterráneo valenciano, suelen tomarla en el verano, pero su uso ya se ha extendido a otros lugares, y en cualquier época del año.

(Con información de Cuerpomente, Cocina vital y Larousse cocina)