Si quieres tener una larga vida, conoce la dieta de la Reina Isabel II

La Reina Isabel II es amante de la comida y es de muy buen comer. Sin embargo, los cocineros del Palacio de Buckingham, aseguran que tiene sus manías particulares a las que deben adaptarse.

Hay alimentos que están prohibidos por tener un aroma fuerte, como los ajos, en el caso de las cebollas, el consumo deber ser moderado, tampoco comen mariscos que pueden significar un riesgo de intoxicación para algunos de los miembros de la realeza británica.

(FOTO: PEXELS)

Platillos favoritos de la Reina Isabel ll

El mousse de chocolate es una de sus debilidades, también le encanta el mango que utilizan los cocineros en una ensalada de pollo con almendras. Sus bebidas favoritas son: ginebra y dubonnet (aperitivo francés de vino dulce fortificado, hierbas, especias y quinina).

(FOTO: VIX)

Darren McGrady, quien fuera chef de la reina reveló que le gustaba desayunar cereales; en el almuerzo, siempre solía comer pescado con verduras o pollo a la parrilla con ensalada. Todos los días tomaba el té con sándwiches de pepino, salmón ahumado, huevo y mayonesa. Y no consume alimentos con muchos carbohidratos o almidón.

(FOTO: PEXELS)

Dieta saludable y orgánica

Aunque de vez en cuando se dan sus gustos, la Reina Isabel ll y su familia siguen una dieta saludable y orgánica. Los cocineros que han trabajado en el Palacio, aseguran que la mayoría de los ingredientes que utilizan son frescos: desde las verduras, la mayonesa y el pan. De hecho, la reina reservó un pequeño terreno en los jardines del Palacio para dedicarlo al cultivo de verduras y hortalizas.

(FOTO: PEXELS)

Evitan el desperdicio de alimentos

La Reina Isabel ll tuvo que hacer frente a la carestía de alimentos durante la Segunda Guerra Mundial, lo cual la llevó a desarrollar hábitos como el cultivo de verduras en los jardines del Palacio, así como evitar el desperdicio de alimentos, por lo que guardan los alimentos que sobraron en recipientes para utilizarlos al día siguiente.

Protocolo a seguir en el Palacio

El documental Secrets of the Royal Kitchen señala las diferentes reglas que los huéspedes deben cumplir durante las lujosas comidas en Palacio. En primer lugar, ninguno de los presentes puede sentarse hasta que la reina lo haga. Y, en segundo lugar, no se puede comenzar a comer hasta que la reina pruebe bocado.

Ahora ya sabes cuál es el secreto de la Reina Isabel ll para que tenga una larga vida: tomar ginebra y dubonnet y comer mousse de chocolate y mango, dos de sus platillos favoritos, los cuales le preparan con frecuencia los cocineros del Palacio de Buckingham.

(Con información de gastrolab y Monarquía Confidencial)