Forever 21 se burla de la millonaria demanda de Ariana Grande con esta prenda

Hace unos meses Ariana Grande impuso una demanda millonaria contra Forever 21 por usar su imagen sin autorización en una línea de ropa y accesorios, tras declararse en bancarrota la marca se liberó de la preocupación del pleito legal y se burló de la situación lanzando una nueva prenda inspirada en la cantante.

De acuerdo con Grupo Fórmula, Forever 21 pusó a la venta una playera de manga larga en color negro con la leyenda "Don´t call me ángel", acompañada de la imagen de un querubín.

DIEGO DI MARCO SE LANZA CONTRA NINEL CONDE POR EXCESO DE CIRUGÍAS: "ES MÁS FAKE QUE LA DIETA DE DANNA PAOLA"

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Ariana Grande (@arianagrande) el 26 Ago, 2019 a las 6:33 PDT

Esto ha causado revuelo porque "Don´t call me angel" también es el nombre del último sencillo de Ariana Grande, así como el tema principal de la próxima película de Los Ángeles de Charlie.

La pelea entre Ariana Grande y Forever 21 se remonta a que la intérprete de "Thank U, next" demandó a una de las hijas del fundador de la firma por haber utilizado a una modelo muy parecida a ella, así como sus canciones sin su consentimiento para una campaña en línea.

Ariana Grande exigía que Forever 21 le pagara alrededor de 10 millones de dólares por usar si imagen y sus canciones sin su consentimiento, pero la compañía se declaró en bancarrota por lo que el proceso legal se suspendió por falta de dinero para pagar dicha demanda.

CAELI LE REGALE UN SENSUA BAILA A SUS FANS CON ENTALLADO VESTIDO

La cosa va así: Ariana Grande demandó a Forever 21 porque usó en una de sus campañas a una modelo parecida a ella (La demanda no prosperó porque F21 se declaró en quiebra.)



Ahora F21 sacó una camiseta con el eslogan "Don't call me angel" pic.twitter.com/M9rFUHfBfs — Me Dicen Gabbs° (@NuevoLector) October 23, 2019



an