Among Us pierde el trono, este juego de terror es el nuevo favorito

Adiós Among Us, este nuevo juego de terror se corona como el más popular

Este año la ociosidad llegó a reinar en muchos hogares por culpa de la cuarentena que provocó la pandemia de covid-19, muchos buscaron matar el aburrimiento con toda clase de apps, redes sociales y por su puesto videojuegos. Así fue como Among Us conquistó el 2020 como el videojuego más popular, pero ya tiene competencia, un juego de terror se coloca como el nuevo favorito de los gamers.

De acuerdo con Fayer Wayer, nos estamos acercando a la época más escalofriante del año: Halloween y Día de Muertos, así que todo empieza a relacionarse con terror, muerte y todo aquello que nos ponga al borde de un infarto del susto.

Es por eso que se volvió popular y muy vendido un juego que lleva por nombre "Phasmophobia"; no solamente le ganó a Among Us como juego más vendido en Steam, sino también como juego más visto en Twitch. Y no solo eso, actualmente es más popular que Call of Duty Black Ops: Cold War, Fortnite, Call of Duty Modern Warfare Warzone, Counter Strike, FIFA 21 y hasta a que los tres gigantes: GTA V, WoW y Minecraft.

¿DE QUÉ TRATA "PHASMOPHOBIA"?

Es un juego de detectives sobre fantasmas. El jugador se mete en la piel de un investigador -pueden jugar hasta cuatro personas a la vez-, que busca pistas para un equipo de cazafantasmas. Los avatares entran a diferentes localizaciones, desde casas embrujadas hasta un psiquiátrico, para tratar de identificar al espíritu que ha poseído el lugar. A disposición de la investigación tienen varias herramientas: una linterna, sensores de actividad paranormal, una lámpara de rayos UV, una cámara térmica y demás artefactos especializados en detectar actividad paranormal.

Además, los fantasmas responden a la voz del jugador, ya sea con frases o reaccionando al nivel de "miedo" que detecta en las conversaciones entre los investigadores. Las características de los mismos también varían de partida en partida, para evitar la monotonía.

TRABAJO EN EQUIPO, EL SECRETO DE LA VICTORIA

Lo mejor está en la versión multijugador, en la que los compañeros se convierten piezas clave para el progreso de la misión. Por ejemplo, mientras alguien controla las cámaras de seguridad, otros pueden dedicarse a buscar pistas para descubrir qué tipo de monstruo está al acecho. Se puede jugar tanto con amigos que ya hayan descargado el juego como con otros usuarios 'online'.

Si se tiene los micrófonos conectados, el equipo gritará para darse indicaciones o se reirá del jugador que tenga un encontronazo paranormal. Emplear la menor cantidad de tiempo en desenmascarar al fantasma es fundamental, ya que el ambiente se volverá más tenebroso a medida que avanza la partida.

Aquí entra en juego la segunda parte del cometido: salir con vida de las localizaciones. Si el fantasma acaba con un jugador, éste pasa a estar en un 'limbo': puede ver que le ocurre al resto de usuarios, pero no puede actuar. Por lo tanto, la comunicación y el trabajo en equipo es clave para evitar quedarse solo.

REALIDAD VIRTUAL

Si lo tuyo es transportarse a aquel escalofriante escenario, este juego tiene la opción de disfrutarse con gafas de realidad virtual: la ambientación, especialmente el diseño del sonido, juegan una parte importante en crear tensión y malestar entre los jugadores.

Por el momento, Phasmophobia sólo se encuentra disponible para PC y en concreto para los ordenadores que funcionen con Windows. Por suerte para los asiduos a las consolas, ya lo están desarrollando para Xbox. El título puede descargarse en la web Steam.

Sin duda este año nos ha traído muchas sorpresas en cuanto a juegos se refiere y eso hace que juguemos cosas que nunca pensamos que estaríamos jugando, pues Fall Guys y Among Us llegaron por sorpresa a nuestras vidas y parece que un tercer título se une a esta lista de juegos inesperadamente populares que se han ganado a las personas este año. Creo que voy a ir a jugar un rato a Phasmophobia.

(Aline Núñez)