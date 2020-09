Amoung Us: Revelan truco para ser siempre el impostor

Amoung Us: Revelan truco para ser siempr...

¿Te gusta ser el impostor en Amoung Us? Revelan truco para que siempre te toque ser el asesino en la nave (FOTOS DE INSTAGRAM)

La novedad que está poniendo al mundo de cabeza es el videojuego Amoung Us, desde agosto hasta hoy esta aplicación se posicionó como una de las más descargadas y a pesar de que ya terminó la cuarentena obligatoria, este juego ha fascinado a chicos y grandes, quienes aprovechan cualquier momento del día para jugar una partida.

De acuerdo con Fayer Wayer, Amoung Us es un divertido, curioso, interactivo y adictivo juego en el que un grupo de tripulantes de una nave espacial realizan tareas mientras un impostor los asesina, tratando de evitar ser descubierto. En el videojugo puedes desempeñar dos tipos de roles, el de impostor o ser parte del crew, y aunque es más divertido ser el infiltrado, el algoritmo es el que elegirá tu rol en cada partida.

Entonces a través de las redes han publicado algunos trucos para siempre ser el impostor. Esto aplicaría solo para quienes juegan por la PC. Pero ¿es cierto? ¿hay en realidad un truco para ser siempre el impostor en Among Us? La respuesta es no. Lo que está rodando por Internet es solo una modificación en el modo prueba del juego.

SER EL IMPOSTOR EN AMONG US

La adrenalina sube y el juego se vuelve más emocionante cuando te toca ser uno de los infiltrados y no quieres que te descubran, aunque aún no hay un truco realmente efectivo para ser siempre el impostor en Amoung Us, te contamos cómo puedes aumentar tus posibilidades para serlo.

En el momento que vayas a iniciar una partida, cuando elijas Online y después Find a Game, selecciona en "impostores", la opción 3. De esta manera habrá más probabilidad de que seas el impostor junto a otros dos participantes. La partida se intensifica en dificultad y tendrás tu propio equipo de infiltrados en la nave espacial.

Ni si quiera en las versiones de paga se puede controlar quién será el impostor en la partida de Amoung Us, por el momento solo disfruta de este popular juego y ponle tu toque personal a tu personaje, puedes adornarlo con sombreros, mascotas o skins.

(Aline Núñez)