Amoung Us: Truco para volverte invisible si eres el impostor

Truco para hacerte invisible cuando te toque ser el impostor en Among Us (FOTO TOMADA DE INSTAGRAM)

El videojuego más popular de esta temporada entre chicos y grandes es Among Us, la dinámica es evitar a toda costa ser asesinado y trabajar en equipo para encontrar a los asesinos infiltrados en la nave. O si te toca ser impostor tendrás que hacer lo posible por ser el asesino perfecto para alcanzar la victoria.

De acuerdo con Fayer Wayer, ser impostor en Among Us es un trabajo que se debe realizar con suma cautela. El propósito principal es no ser visto por el resto de los tripulantes mientras se sabotea la nave. Tampoco puede ser visto entrando a una alcantarilla o matando a un contrario. Pero además de estas obviedades no hay que levantar ninguna sospecha que te pueda delatar. ¿Hay realmente un truco para ser invisible? Nada es imposible en el mundo de la tecnología, aquí te explicamos cómo ser un impostor invisible en Among Us.

BODA JUKILOP: JD PANTOJA Y KIMBERLY LOAIZA SE CASARON EN SECRETO

ESCONDITES EN AMONG US

THE SKELD

En el primer mapa de Among Us, The Skeld hay dos escondites en los que serás un soldado en camuflaje. Pasarás totalmente desapercibido. Uno de ellos está en Comunicaciones. Detrás de la silla que está en uno de los escritorios. Si se te ocurre matar allí, asegúrate que el tripulante venga solo. Mientras que el otro está detrás del reactor. Lo malo de estos dos 'refugios' es que siempre se te verá una parte del cuerpo. Así que atento.

MIRA HQ

Mira HQ, el segundo mapa de Among Us, tiene dos escondites un poco más difíciles de encontrar. Uno de ellos está en el balcón, detrás del satélite. Mientras que el otro está en la tienda, detrás de uno de los anaqueles que allí se encuentran.

POLUS

En el caso de Polus los tres escondites están casi juntos. Recién la primera salida del mapa, corriendo hacia la derecha te escondes detrás de la roca. Desde allí mismo hacia abaj0 hay una antena, y más hacia abajo una especie de tanque. De igual forma aquí están las tres imágenes para que los puedas identificar.

EL NOMBRE INVISIBLE EN AMONG US

Ahora que ya sabes dónde esconderte, tiene que hacer que tu nombre sea invisible, tu cuerpo podría permanecer oculto, pero tu nombre te delataría. Para lograr que tu nombre no aparezca en la cabeza de tu personaje lo único que debes hacer es colocarlo en blanco.

Para que el juego te permita acceder sin nombre deberás colocar un carácter especial que no se encuentra en el teclado, ingresa a este enlace par aobtenerlo. Después procede a copiar el espacio en blanco que está entre las comillas. Deja presionado por un instante, seleccionas copiar y vas hacia el juego. Este truco solo es válido para quienes juegan en su dispositivo Android o iOS.

DISNEY PONE AVISO DE CONTENIDO RACISTA EN SUS PELÍCULAS CLÁSICAS

En la parte del nombre dejas presionado de nuevo y seleccionas pegar. Así ya no tendrás nombre y tu escondite será mucho más seguro. Desde allí puedes convertirte en el impostor invisible en cada una de las partidas de Among Us que tengas en línea o con tu grupo de amigos.

(Aline Núñez)