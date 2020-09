Apple Event 2020: estas son las novedades y los nuevos dispositivos

Como o habían pronosticado los expertos, Apple no presentó nada sobre el nuevo iPhone 12, del cual se tendrá noticias hasta el mes de octubre (FOTO TOMADA DE VIDEO)

Hoy se llevó a cabo el Evento Apple 2020 y por fin se despejó la gran incógnita sobre la presentación del nuevo iPhone 12, los pronósticos de los expertos se cumplieron y la presentación giró en torno al lanzamiento de la serie 6 de los Apple Watch, el Apple Watch SE (la alternativa de perfil más económico), el iPad Air de cuarta generación y la octava del iPad estándar, también se habló de las mejoras a algunos de sus servicios así como un nuevo plan de suscripción multiplataforma. De lo que no hubo noticias fue de los productos como unos nuevos auriculares y los AirTags.

CONOCE A LOS PRIMEROS TIKTOKERS EN RECIBIR PAGO POR CREAR CONTENIDO

Los fanáticos de los teléfonos inteligentes tendrán que esperar hasta octubre para conocer los pormenores del iPhone 12.

MIENTRAS TANTO, APPLE MITIGO SU ESPERA CON ESTOS LANZAMIENTOS:

APPLE WATCH 6

(FOTO TOMAD DE VIDEO)

Llegó la nueva versión de su reloj, que vendrá en nuevos colores: rojo, azul, dorado y negro. Como se daba por sentado, la nueva serie integra una interesante función enfocada a la salud, la medición de la saturación de oxígeno en sangre, a través del sensor (ubicado en el vidrio trasero) y la app específicas. A su vez, la aplicación ECG permite realizar un electrocardiograma, recorrido que se suma al control del sueño y de la actividad física. No faltan las notificaciones alusivas a la frecuencia cardíaca alta o baja. Algo que viena a pedir de boca ahora que tendremos que vivir de la mano con el covid-19.

Su función de mantener la pantalla siempre activa mejoró y ahora es más brillante. También se agrega un mejor altímetro. Otra de las cosas que presentaron fueron nuevas carátulas exclusivas para esta generación de relojes.

(FOTO TOMAD DE VIDEO)

Para que más gente use sus relojes, presentaron una nueva forma de administrarlos: si los niños quieren tener uno, ya no tendrán que usarlo con un iPhone propio, ahora desde tu teléfono podrás configurarlo y monitorear sus actividades, decirles cuándo es hora de estudiar o dormir; esto dentro de Family Setup, pero no estará disponible aún en nuestro país.

Con una caja de 40 ó 44 mm, luce una pantalla Retina un 30% más grande que la de la serie 3 y que brilla 2,5 veces más en exteriores cuando se tiene la muñeca en reposo. La compañía subraya que el panel nunca se apaga y que no importuna el sol. Por otro lado, el altímetro recoge el desnivel del terreno en tiempo real.

(FOTO TOMADA DE VIDEO)

Ofrece conectividad móvil y contempla múltiples opciones de personalización en cuanto a acabados y materiales (aluminio, acero inoxidable, titanio). El primero de los citados viene como novedad en azul y rojo. Este reloj entraña asimismo el debut de la Solo Loop, correa de una sola pieza sin cierres ni hebillas.

APPLE WATCH SE

(FOTO TOMADA DE VIDEO)

Como sabemos por los iPhone, el apellido SE implica un perfil más económico, vía aplicada también en el marco de los Apple Watch. El Apple Watch SE, disponible para ordenar a partir de hoy y el viernes 18.

Sus precios en moneda nacional son:

Apple Watch Series 6: desde 10,999

Apple Watch SE: 7,499

Este dispositivo "barato" cuenta con el mismo diseño y tamaño de pantalla que el de su hermano mayor, el citado 6. Las diferencias básicas están en las prestaciones (no contempla las funciones ECG y de Oxígeno en Sangre; se apaga y para encenderlo hay que levantar la muñeca) y en el acabado (solo en aluminio). Mantiene los avisos centrados en la frecuencia cardíaca.

TRUCO PROHIBIDO DE WHATSAPP: CÓMO SABER LA UBICACIÓN DE UN CONTACTO

NUEVO IPAD (OCTAVA GENERACIÓN)

(FOTO TOMADA DE VIDEO)

Las novedades se han extendido a la vertiente de las tabletas. Apple se ha detenido en primer término en la octava generación del iPad, la versión base, de 32 GB, costará 8,999. Compatible con el Apple Pencil y el Smart Keyboard (teclado), funciona mediante el procesador A12 Bionic.

Exhibe una pantalla retina de 10,2 pulgadas, pesa 490 gramos (el modelo Wi-Fi), viene con una cámara de 8 MP y ofrece 32 GB o 128 GB de almacenamiento, capacidad que entraña una diferencia de precio de 100 euros. Puede adquirirse en tres acabados: gris espacial, plata u oro.

NUEVO IPAD AIR (CUARTA GENERACIÓN)

(FOTO TOMADA DE VIDEO)

Para los Pro se concibe el nuevo iPad Air (cuarta generación), dispositivo que irrumpe en el mercado en octubre con versiones de 64 GB y de 256 GB. El precio base para el de 64 GB se fija en 16,499 pesos.

Envuelto en el alcance del chip A14 Bionic, su diseño remite al del iPad Pro. Con pantalla Liquid Retina de 10,9 pulgadas y con Touch ID en el botón superior, se caracteriza por una CPU un 40% más rápida. Permite editar vídeos en 4K, incluye una cámara de 12 MP con gran angular y es compatible con Apple Pencil (segunda generación) y con el teclado Magic Keyboard.

Al igual que el iPad 8, se comercializa en dos versiones: Wi-Fi o Wi-Fi + Cellular. Está disponible en Gris espacial, Plata, Oro rosa, Verde y Azul cielo.

Nuevo sistema de suscripción

Apple One es un sistema único de suscripción de concentrarán todos los sistemas de pago que tiene la manzana: Music, TV+, Arcade, News, Fitness+, etc.

A partir de este otoño, podrás controlar todos tus pagos desde un mismo lugar, que irá desde los 14.95 hasta los 29.95 dólares, según los servicios de suscripción que desees.

Los precios en pesos con las suscripciones que estarán disponibles:

CIENTÍFICOS DESCUBREN UNA NUEVA "PUERTA AL INFIERNO" EN RUSIA

(Imelda Téllez)