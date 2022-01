Apps donde los pequeños pueden hablar y tomarse fotos con Los Reyes Magos

Gracias a la tecnología, los pequeños de la casa pueden disfrutar la magia de los Reyes Magos con estas aplicaciones en las que pueden hablar y tomarse fotos con Melchor, Gaspar y Baltazar, apps ideales para cuidar a los niños en estos tiempos de pandemia.

Así que si tus hijos, sobrinos o nietos anhelan comunicarse con los Reyes Magos, aquí te decimos cómo pueden hacerlo.

APPS Y WEBS PARA CHATEAR, ENVIAR CARTAS O TOMARTE FOTOS CON LOS REYES MAGOS:

A través de un celular, en una computadora o tablet, es posible hablar con Melchor, Gaspar y Baltazar, incluso puedes tomarte una fotografía con ellos. Únicamente debes buscar estas apps en tu smartphone.

CARTA A LOS REYES MAGOS (ANDROID)

Con esta app gratuita se consigue, de una forma muy original, hacer llegar a Los Reyes Magos todo lo que los niños quieren. Solo debes rellenar los datos que solicita la app (correo electrónico de los padres y, si es posible, el del niño), pulsar el botón de enviar y...¡Listo! El email llegará directo a los Reyes Magos.

CARTA A SSMM LOS REYES (IOS)

Los más pequeños de la casa podrán hacer una carta personalizada eligiendo desde el tipo de papel que más les guste hasta su rotulador favorito para que escriban la carta a los Reyes Magos. En esta app existe la opción goma de borrar por si se equivocan y la posibilidad de usar stickers para que la carta quede perfecta.

Pero eso no es lo mejor. Los niños podrán adjuntar una foto del juguete que quieren para que sus Majestades no se equivoquen.

VIDEOLLAMADA REYES MAGOS

¿Quieres que Los Reyes Magos hagan una videollamada a tu móvil para los peques? ¿y encima poder grabarlo? Con esta aplicación podrás tener un recuerdo de esa infancia e inocencia de los más pequeños.

Recibirás una llamada de Melchor, Gaspar y Baltazar, les preguntarán por su vida y qué regalos quieren. Disponible en iOS y Android.

REYES MAGOS - VIDEOLLAMADAS EN FAMILIA

Esta app permite a los más pequeños hacer videollamadas en tiempo real con el Rey Mago que elijan.

Elige uno de los cuatro efectos de voz, disponibles tanto para hombres como para mujeres, para que no te reconozcan. La boca del Rey Mago se mueve cuando hablas y también imitará tus expresiones faciales si tu dispositivo cuenta con una cámara TrueDepth (iPhone X). Controla sus movimientos, envía besos o saluda con la mano.

Disponible para iOs. La app es gratuita y cuenta con varias tarifas para comprar minutos con precios que oscilan desde 2,29 euros por 15 minutos hasta 7,99 euros por una tarifa ilimitada.

VIDEOLLAMADA Y CHAT CON LOS REYES MAGOS

Con esta aplicación los niños podrán ver personajes más realistas, actores de verdad, respondiendo a los niños a través de respuestas configuradas previamente. Además tienen la posibilidad de chatear con Melchor, Gaspar y Baltasar. Los Reyes llaman al niño y hablan con él o chatean. Las conversaciones pueden ser guardadas y compartidas.

Disponible gratis para ipad y iPhone en iTunes.

UNA FOTO CON LOS REYES MAGOS

Los padres también pueden sorprender a sus hijos haciéndoles creer que estuvieron hablando con Melchor, Gaspar y Baltasar. Para ello, pueden descargar la app "Tu foto con los Reyes Magos" en iPhone o en Android, tomarte una foto y escoger una imagen con un sticker justo a los Reyes.

Esta aplicación también es una buena opción para felicitar el Día de los Reyes Magos a tus amistades y familiares a través de WhatsApp.

REYES MAGOS TV – HABLA CON LOS REYES MAGOS DE ORIENTE

Esta es una app muy particular porque no se trata de llamadas simuladas. Es un servicio del 26 de diciembre al 5 de enero en el que, previa cita, los niños pueden hacer una videollamada real con los Reyes Magos. No es gratis, pero es por una buena causa ya que esta detrás la Asociación Cultural LP (ACLP), principal impulsor del proyecto junto con la StartUp tecnológica española Eternity (www.eternity.online) , y a la colaboración de diversas instituciones públicas, fundaciones y ONGs. La recaudación se destina a que los niñ@s sin recursos puedan recibir un regalo y también se colabora con la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) y su investigación del cáncer infantil.

REYES MAGOS REALIDAD AUMENTADA

Con esta aplicación gratuita disponible para Android podrás convencerlos de que Los Reyes Magos estuvieron en tu casa. Haz una foto del sala, o incluso haz una foto en su cuarto mientras ellos duermen y luego agregas los Reyes Magos a la escena.

Puedes hacer una foto con los tres Reyes Magos o desactivar los que no quieras y dejar solo el que más te guste. Y en formato horizontal o vertical, y con fotos nuevas o con las que ya tengas en tu galería, adaptar la luz... ¡Les encantará!

(Imelda Téllez)