Así fue el eclipse parcial lunar más largo en 581 años, según la UNAM

Los eclipses no tienen un ciclo definido, pero en promedio se dan dos lunares y dos solares por año. Tienen cierta cotidianidad, porque se repiten, y no son extraordinarios; sin embargo –apunta– las condiciones de cada uno son diferentes. En el caso de la Luna, su órbita no es circular, sino elíptica. La Tierra está en el foco de esa elipse; cuando está más cerca de nosotros, en el punto más cercano, la gente la llega a llamar superluna, por el tamaño aparente, aunque es simplemente que se encuentra más cerca de nosotros; cuando está en el punto más alejado, algunos la llaman microluna, explicó José Franco investigador del Instituto de Astronomía.