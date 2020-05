Así puedes activar el modo oscuro en la versión de WhatsApp Web

De nueva cuenta WhatsApp nos sorprende con el lanzamiento del modo oscuro, con estos sencillos pasos podrás activarlo.

De acuerdo con El Heraldo, no es necesario de algún software o extensión de Google Chrome o tener que modificar los colores de tu PC para obtener el modo oscuro.

WhatsApp para PC ya tiene modo oscuro: actívalo en 4 pasos https://t.co/d3IKiQ3RCl pic.twitter.com/sFexpqhGx1 — omicrono (@Omicrono) May 16, 2020

El modo oscuro ya se está disponible en los dispositivos móviles, pero ahora esta función ya se encuentra en la versión WhatsApp Web. Ahora podrás quitarle el brillo blanco y no lastimar tus ojos. Lo complicado es buscar en el botón indicado para que cambie el tema de WhatsApp al "Dark Mode", y así con esto esperar a que la plataforma coloque un botón propio para que sea más sencillo y no requieras de ingresar palabras o códigos como se mostrará a continuación.



#Tecnologia

Te has pasado al lado oscuro?

ya está disponible el modo oscuro en #whatsapp le recomiendan para reducir la fatiga visual en ambientes con poca luz aunque también sirve para reducir el consumo de batería y estéticamente no está mal, activalo en:

Ajustes/chat/temas/ pic.twitter.com/zLqp1UP2oV — tecnolife (@tecnolife16) May 18, 2020

FACEBOOK SE MODERNIZA, ASÍ PUEDES ACTIVAR EL MODO OSCURO



Para activar el "modo oscuro" de WhatsApp, no se necesita de algún software o extensión de Google, o tener que modificar los colores de tu PC. Es importante considerar que solo se puede activar en el navegador de Google Chrome, no funciona en navegadores Firefox o Safari o cualquier otro buscador por lo que si no tienes Google Chrome, debes instalar este buscador.





Después de entrar a Google Chrome, entra a la página de WhatsApp Web.









Luego de entrar, da click derecho en y ve a la opción de "inspeccionar" que se encuentra al final de la lista.









Aparecerá un cuadro con códigos de programación, pero no te asustes extiende esa ventana y en la pestaña de "Elements", deberás buscar donde dice <body class=»web»> ==$0





ESTA ES LA CANTIDAD QUE TIK TOK LE PAGA A SUS SÚPER "ESTRELLAS"



Haz click en la palabra web y te permitirá editar el texto, y solo deberás agregar la palabra "Dark" quedando de esta manera: <body class=»web dark»> ==$0









Finalmente solo debes de dar "Enter" y el modo se cambiará a oscuro, sin embargo si cierras la ventana o la actualiza, esta volverá a la normalidad y tendrás que repetir el proceso.

Cómo activar el modo oscuro oficial de WhatsApp web manualmente https://t.co/VqpogoR8VJ pic.twitter.com/koAIjVWUFO — Xataka Android (@xatakandroid) May 18, 2020

Es probable que en los próximos días pueda ser más accesible esta función de cambiar al "modo oscuro".



Cómo usar el modo oscuro en WhatsApp Web https://t.co/hYZOBTupyB — Manuel Moreno (@TreceBits) May 17, 2020

(Ann Ventura)