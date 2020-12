Bad Bunny arrasa en Spotify como el artista más escuchado del 2020

La música fue uno de los grandes aliados contra el aburrimiento y la ociosidad durante la cuarentena, aunque la pandemia de covid-19 no ha terminado y no podemos salir a bailar y disfrutar de la música como nos gustaría, sigue llenando nuestros corazones y en ella se encontró "una efectiva manera de permanecer juntos", expresó Spotify en un comunicado.

Aunque muchos siguen renuentes a la música urbana como el reguetón, Spotify tiene otros datos pues estos géneros musicales están arrasado en las listas de reproducción, así lo demostraron con su conteo de los artistas más escuchados del 2020, Bad Bunny se coronó como el artista más escuchado de la plataforma de streaming a nivel mundial.

El servicio de música cierra 2020 con un hito en su historia: por primera vez un artista de habla hispana se coloca en el primer puesto como el más escuchado del año a nivel mundial. Su álbum "YHLQMDLG" es el álbum número uno en reproducciones, a ese éxito se suma su disco titulado "Las que no iban a salir" y el reciente lanzamiento de "El Último Tour del Mundo"; Bad Bunny acumula ya más de 8 mil 300 millones de escuchas en Spotify este año.

En segunda posición se encuentra el rapero estadunidense Drake, en tercera J Balvin, otro gran icono de la música urbana de habla hispana que se coloca en el ranking mundial. En cuarta posición se encuentra Juice WRLD, y en quinta, The Weeknd.

En el caso del "Top 5" de artistas femeninas más escuchadas en el mundo, Billie Eilish se mantiene a la cabeza, por segundo año consecutivo es la artista femenina más escuchada del mundo; su álbum "When we all fall asleep where do we go" también ha conseguido posicionarse entre los álbumes más escuchados del año.

Le siguen Taylor Swift, quien lanzó en julio "Folklore" y se ha convertido en el segundo álbum más reproducido de una artista femenina; Ariana Grande, quien lanzó "Positions" en octubre y ocupa el tercer lugar; Dua Lipa en cuarto, y Halsey en quinto lugar.

En el ranking de canciones más escuchadas de 2020 a nivel global, la más reproducida es "Blinding Lights", de The Weeknd, que acumula más de mil 500 millones de escuchas.

En segunda y tercera posición, respectivamente, se encuentran "Dance Monkey", de Tones And I, y "The Box", de Roddy Ricch. La cuarta canción más escuchada del año es "Roses - Imanbek Remix", de SAINt JHN e Imanbek, seguida de "Don't Start Now", de Dua Lipa.

LO FAVORITO DE LOS MEXICANOS

En México, Karol G. fue la preferida con su tema "Tusa", la canción más reproducida de todo el año en el país, por encima de "Blinding Lights" de The Weeknd y "Hawái" de Maluma.

Pero la música regional también estuvo presenten, gracias al sonorense Christian Nodal, el género llegó a las más altas posiciones. Nodal es el tercer artista más escuchado del país y el mexicano más escuchado en el mundo.

Además su álbum AYAYAY!, quedó en cuarto lugar de los más escuchados en México.

LO MÁS ESCUCHADO EN EL MUNDO

Global masculino

1. Bad Bunny

2. Drake

3. J Balvin

4. Juice WRLD

5. The Weeknd

Global femenino

1. Billie Eilish

2. Taylor Swift

3. Ariana Grande

4. Dua Lipa

5. Halsey

Global álbumes

1. YHLQMDLG, Bad Bunny

2. After Hours, The Weeknd

3. Hollywood´s Bleeding, Post Malone

4. Fine Line, Harry Styles

5. Future Nostalgia, Dua Lipa

Global canciones

1. "Blinding Lights", The Weeknd

2. "Dance Monkey", Tones and I

3. "The Box", Roddy Ricch

4. "Roses - Imanbek Remix", Imanbek and SAINt JHN

5. "Don´t Start Now", Dua Lipa

Global podcasts

1. The Joe Rogan Experience

2. TED Talks Daily

3. The Daily

4. The Michelle Obama Podcast

5. Call Her Daddy

Global géneros de podcasts más populares

1. Sociedad y Cultura

2. Comedia

3. Estilo de vida y salud

4. Arte & Entretenimiento

5. Educación

(Aline Núñez)