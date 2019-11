Bajo un nuevo formato Amazon abrirá el primer supermercado de alimentos a precios bajos

Amazon vuelva a innovar en la industria de las ventas de menudeo, sobre todo en México, de manera sorpresiva a quitado del mercado online a Walmart. Amazon abrirá el primer supermercado de comestibles de manera física en Los Ángeles, en el distrito de Woodland Hills.

De acuerdo con El Imparcial, una nueva tienda de gran tamaño y saldrá sin estar bajo la marca Whole Foods, siendo la primera oficial de la marca y sin usar la tecnología empleada en Amazon Go en donde no hay cobradores, así lo indica Poder PDA.

La tienda tendrá diferentes tipos de productos, a un precio bajo respecto a Whole Food. Aun no hay confirmación oficial de que abran en Chicago y Philadelphia.

Se informó que la apertura será en 2020, en donde antes se encontraba la extinta tienda de juguetes Toys R Us. De esta forma se unen a Amazon Books, Amazon Go y Amazon 4-Star como tiendas físicas.





