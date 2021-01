Bandas sonoras de la saga "Persona" llegan a Spotify

Las bandas sonoras la saga de videojuegos "Persona", llegan a Spotify a partir de hoy. La compañía japonesa Atlus, ha añadido al servicio de música por streaming canciones incluyendo conciertos y temas de algunos de los spin-offs, aunque los últimos lanzamientos (P5 Royal y P5 Strikers) quedarán fuera.

Si hay una saga de JRPG querida en todo el mundo, esa es "Persona", la franquicia cuenta con numerosas entregas a lo largo de los años y, en consecuencia, dispone de multitud de bandas sonoras.

Un apartado fundamental en el esquema de cada uno de los juegos, son las canciones que han quedado grabadas en la memoria de la comunidad. Ahora, toda esa biblioteca musical estará disponible en Spotify a partir de hoy, 5 de enero.

Hasta 746 canciones estarán disponibles, por lo que ya podrás darle al botón de reproducir, te va a llevar un largo tiempo escucharlas todas. "Persona 2", "Persona 5 Royal" o "Persona 4", todos están presentes.

"Persona" continúa incrementando su popularidad, incluso, ha habido fusiones tan inesperadas como la de Doom, Sonic y la franquicia de Atlus. Sea como sea, la compañía tiene intenciones de lanzar más remakes y remasterizaciones tras el gran éxito de "Persona 4 Golden en PC".

Puedes encontrar todas las canciones en esta la playlist de AniPlaylist o escuchar una selección de temas creada por Spotify en este enlace.

ESTA ES LA LISTA DE BANDAS SONORAS DISPONIBLES:

Persona 2 Sound Collection Vol. 1-6

Persona 3 FES

Persona 3

Persona 3 & 4 Vocal Sound Collection

Persona 4

Persona 4 Golden

Never More Reincarnation: Persona 4

Persona 4: Dancing All Night

Persona 4: Dancing All Night Advanced CD

Persona 4: The Ultimax Ultra Suplex Hold

Persona 5

Persona Music Fes 2013 ~in Nippon Budokan

Persona Q: Shadow of the Labyrinth

Persona Q2: New Cinema Labyrinth

Persona Super Live 2015 ~in Nippon Budokan -Night of the Phantom-

(Imelda Téllez)