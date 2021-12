"Bebé Yingliang", descubren embrión de dinosaurio perfectamente preservado

Un grupo de científicos descubrió un fósil de un embrión de dinosaurio intacto con de 70 millones de años. En éste se puede observar a un dinosaurio bebé acurrucado perfectamente dentro de su huevo.

El esqueleto del dinosaurio oviraptor ha sido llamdo Baby Yingliang por el nombre del museo chino que lo alberga. Éste hallazgo fue calificado como afortunado, debido a que los huesos de dinosaurios bebés son tan frágiles, que rara vez se conservan como fósiles.

Darla Zelenitsky, profesora asociada en el Departamento de Geociencia de la Universidad de Calgary en Canadá, comentó: "Es un espécimen increíble... He estado trabajando en huevos de dinosaurio durante 25 años y no he visto nada parecido.

"Hasta ahora se sabía muy poco de lo que sucedía dentro de un dinosaurio antes de la eclosión, ya que hay muy pocos esqueletos embrionarios. Especialmente, aquellos que están completos y preservados en una posición de vida".

El huevo encontrado, mide alrededor de 17 centímetros de largo y se estima que el dinosaurio mide 27 centímetros de largo desde la cabeza hasta la cola. Los investigadores creen que como adulto, hubiera vivido entre dos y tres metros de largo. Investigadores de China, Reino Unido y Canadá que estudiaron las posiciones de éste y otros fósiles, llegaron a la conclusión de que los dinosaurios se movían y cambiaban de postura antes de nacer, de una manera similar a la de los pájaros bebés.

En las aves modernas, tales movimientos están asociados a un comportamiento llamado plegado. El cual controla el sistema nervioso central y es fundamental para el éxito de la eclosión.

