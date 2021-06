Bill Nelson, nuevo jefe de la NASA, ordenó investigar el fenómeno OVNI

Bill Nelson, el nuevo jefe de la NASA, está preparando una estrategia para estudiar más a fondo los objetos voladores no identificados, conocidos como OVNIS o UFO en inglés.

De este modo, esa agencia se suma a la estrategia del Departamento de Defensa, la cual estableció una Fuerza de Tarea de Fenómenos Aéreos No Identificados o UAP (UAPTF), aprobada el 4 de agosto del 2020 por el subsecretario de Defensa, David Norquist.

Nelson dijo a CNN Business que no está claro para nadie, incluso para los expertos de la NASA, lo que son los objetos que vuelan a alta velocidad captados por distintas cámaras, incluidas del personal del ejército.

Sobre la existencia de vida extraterrestre en la Tierra, Nelson dijo que "lo sabría", pero hasta el momento no tiene evidencia de que así sea.

El funcionario, sin embargo, siguió la línea de discurso de Luis Elizondo, quien encabezó el Programa Avanzado de Identificación de Amenazas Aeroespaciales (AATIP), un proyecto secreto del Pentágono, que señaló que las naves extrañas que han sido captadas podrían ser extraterrestres, pero también equipo de alta tecnología de gobiernos extranjeros.

"No sabemos si es extraterrestre. No sabemos si es un enemigo. No sabemos si es un fenómeno óptico", dijo Nelson. "No creemos [que sea un fenómeno óptico] debido a las características que describieron los pilotos de los reactores de la Marina... Y la conclusión es que queremos saber".

La secretaria de prensa de la NASA, Jackie McGuinness, dijo a CNN que Nelson ordenó a los investigadores que avanzaran en la exploración de cualquier línea de cuestionamiento sobre estos fenómenos.

"Realmente no hay muchos datos y... los científicos deberían tener la libertad de seguir estas pistas, y no deberían ser estigmatizados", dijo McGuinness. "Este es un fenómeno realmente interesante y los estadounidenses están claramente interesados en él [así que] si los científicos quieren investigar, deberían hacerlo".

En abril, el Pentágono confirmó que era real el video de un objeto volador no identificado, grabado por un piloto de la Marina.

El fenómeno OVNI o UAP, como se les conoce ahora en el Gobierno estadounidense, ha ido generando un mayor debate en la esféra política, incluido el Congreso, desde donde se ordenó un reporte sobre naves no identificadas, el cual será publicado este mes.

(Imelda Téllez)