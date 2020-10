Captan impactante momento donde un agujero negro devora a una estrella, un equipo de astrónomos detectó una rara explosión de luz proveniente de una estrella absorbida y desgarrada por un agujero negro supermasivo. El fenómeno, conocido como evento de disrupción de marea, es el más cercano de este tipo registrado hasta la fecha, a una distancia de poco más de 215 millones de años luz de la Tierra.

Un telescopio del Observatorio Europeo Austral ha capturado el último destello de una estrella engullida por un agujero negro en un fenómeno nunca antes visto tan cerca de nuestro planeta y conocido como "espaguetificación". (??ilustración/ESO) pic.twitter.com/HhEF8Bi0U4 — Mar Gómez (@MarGomezH) October 14, 2020

¿COMPRAR UN KILO DE TORTILLAS O JUNTAR PARA EL IPHONE "MÁS BARATO"?

Estos acontecimientos, donde una estrella experimenta lo que se conoce como espaguetificación, debido a que mientras el agujero negro la devora, lo hacen en finas corrientes de gas. Al ser atraída por un agujero negro, resultan poco comunes y no siempre son fáciles de estudiar. Su cercanía ha permitido que en este caso haya sido observado con un detalle sin precedentes. La investigación se publica esta semana en la revista Monthly Notices of the Royal Astronomical Society

Para saber lo que sucede cuando una estrella es devorada por un monstruo de este tipo, el grupo empleo el telescopio VLT (Very Large Telescope) y el NTT (New T echnology Telescope) ambos del Observatorio Europeo Austral (ESO, por sus siglas en inglés) y situados en Chile. Los investigadores apuntaron hacia un nuevo destello de luz que tuvo lugar el año pasado cerca de un agujero negro supermasivo.

Una nueva investigación ha capturado ese haz de luz procedente de una estrella en sus últimos momentos de vida, antes de ser completamente devorada por un agujero negro supermasivo. pic.twitter.com/JfWvhZn7il — Mar Gómez (@MarGomezH) October 14, 2020

El descubrimiento fue posible porque el evento de disrupción de marea que el equipo estudió, AT2019qiz, ubicado en una galaxia espiral de la constelación de Eridanus, se halló poco tiempo después de que la estrella fuera destrozada. Hasta ahora, los astrónomos han tenido problemas para investigar estas ráfagas de luz que a menudo se ven oscurecidas por una cortina de polvo y escombros.

"Gracias a que lo detectamos pronto, pudimos ver la cortina de polvo y escombros formándose a medida que el agujero negro lanzaba un potente chorro de material con velocidades de hasta 10.000 kilómetros por segundo", afirma en un comunicado del ESO Kate Alexander, investigadora en la Universidad de Northwestern (Estados Unidos) y una de las autoras del artículo.

Este fenómeno, llamado también "evento de disrupción de la marea", es el más cercano a la Tierra observado hasta ahora, a "solo" 215 millones de años luz. pic.twitter.com/bFl1OaSt3s — Mar Gómez (@MarGomezH) October 14, 2020

Descubrimos que, cuando un agujero negro devora una estrella, puede lanzar una poderosa explosión de materia hacia afuera que obstruye nuestra vista, explica Samantha Oates, de la Universidad de Birmingham (Inglaterra) y también autora del artículo. Esto sucede porque la energía liberada cuando el agujero negro se alimenta del material estelar impulsa los escombros de la estrella hacia afuera.

Con el fin de estudiar en detalle lo que sucede el equipo de investigación apuntó al VLT (Very Large Telescope ) y al NTT (New Technology Telescope) de ESO hacia un nuevo destello de luz que tuvo lugar el año pasado cerca de un agujero negro supermasivo (??ESO) pic.twitter.com/u9TenOzqjS — Mar Gómez (@MarGomezH) October 14, 2020

FACEBOOK MESSENGER ESTRENA DISEÑO, ASÍ SE VE SU FUSIÓN CON INSTAGRAM

El equipo llevó a cabo observaciones durante un período de seis meses, a lo largo de los cuales la llamarada creció en luminosidad y luego se desvaneció. Las medidas llevadas a cabo en luz ultravioleta, rango óptico, rayos X y ondas de radio, revelaron, por primera vez, una conexión directa entre el material que fluye de la estrella y el brillante destello emitido a medida que es devorada por el agujero negro.

Esta cercanía ha permitido que haya sido observado como nunca antes. Este tipo de eventos en los cuales una estrella experimenta lo que se conoce como espaguetificación al ser atraída por un agujero negro, resultan poco comunes y no siempre son sencillos de estudiar pic.twitter.com/7k2GwCRNkH — Mar Gómez (@MarGomezH) October 14, 2020

Las observaciones mostraron que la estrella tenía aproximadamente la misma masa que nuestro propio Sol y que el monstruoso agujero negro, que un millón de veces más masivo, le había hecho perder aproximadamente la mitad de esa masa, afirma en el comunicado Matt Nicholl, profesor e investigador de la Real Sociedad Astronómica en la Universidad de Birmingham y autor principal del nuevo estudio.

Y por qué es importante todo esto? Esta investigación nos ayuda a entender mejor los agujeros negros supermasivos y cómo se comporta la materia en los entornos de gravedad extrema que los rodean. (??NASA) pic.twitter.com/3owoeTWtov — Mar Gómez (@MarGomezH) October 14, 2020

La investigación permite entender mejor los agujeros negros supermasivos y cómo se comporta la materia en los entornos de gravedad extrema que los rodean. El equipo afirma que AT2019qiz podría incluso actuar como una "piedra de Rosetta" para interpretar futuras observaciones de eventos de disrupción de marea.

CIENTÍFICOS REVELAN CÓMO SE VERÍA LA CUARTA DIMENSIÓN

(Imelda Téllez)