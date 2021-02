¿China trabaja en una máquina del tiempo que de verdad funciona? Películas como "12 Monkeys" y "Back to the Future" nos mostraron que es posible crear una máquina del tiempo para viajar al pasado o al futuro, pero en el mundo real sabemos que no es tan fácil como nos lo pintan en las películas y que es muy probable que nunca logremos hacer algo parecido.

Lo más loco de las teorías sobre los viajes en el tiempo es que hay muchas personas que creen que son ciertas y, cuando un periódico de China publicó un artículo sobre una supuesta máquina del tiempo que se estaba construyendo en un laboratorio del país, los fanáticos de las teorías de conspiración comenzaron a pensar que todo era cierto.

Todo comenzó cuando una publicación de 6Park News en la que se mostraba una presentación de Power Point filtrada que parecía haber salido del Instituto de Física de Altas Energías de la Academia China de las Ciencias y la empresa privada Ruitai Technology Development, donde hablaban de un proyecto llamado "Dispositivo experimental de generación de túneles espacio-temporales", según explica el sitio Popular Mechanics.

Se han dicho cosas más locas antes, no podemos olvidar a ese hombre que aseguraba ser un viajero en el tiempo que había vuelto al pasado para salvar al mundo.

De acuerdo con 6Park News, el periódico The Paper Journalist consiguió la presentación donde supuestamente se habla del proyecto y su objetivo. "El dispositivo puede distorsionar el tiempo y el espacio, controlar el flujo del tiempo, romper la barrera del tiempo y el espacio, y puede ser utilizado para viajar en el tiempo, para viajes interestelares, la extensión de la vida, etc. tiene previsto seleccionar un lugar en China y alquilar una superficie de unas 16 hectáreas para construir una base de experimentos científicos. Se espera que el dispositivo sea capaz de transportar con éxito el experimento espacio-temporal entre 7 y 12 meses después de que se disponga de los fondos", dice.

Además, el reporte dice que el equipo detrás de la supuesta máquina del tiempo "ha llegado a un acuerdo de cooperación preliminar con un equipo de investigación y desarrollo compuesto por reconocidos expertos y académicos del Instituto de Física de Altas Energías de la Academia China de Ciencias", y agrega que el ganador del Nobel de Física Gao Kun "reconoció y elogió" el dispositivo.

Los rumores estaban por todos lados, así que el Instituto de Física de Altas Energías de la Academia China de Ciencias lanzó un comunicado donde negaban todo lo que decía el reporte. Según 6Park, este dice que "No es cierto que nuestro instituto y la Shanxi Ruitai Technology mencionada en el artículo Development Technology Co., Ltd. y su personal no hayan tenido ningún contacto o cooperación, y nuestra empresa no asumirá ninguna responsabilidad legal por las pérdidas causadas por su falsa propaganda."

Y eso no es todo, The Paper Journal encontró que Ruitai Technology no existía antes del 30 de diciembre de 2020 y no encontró ningún registro de la existencia de un físico ganador del Nobel llamado Gao Kun, mientras que Chongqing Morning News, dice que una fuente les reveló que una plataforma de información de financiación "creó por error la presentación."

No se sabe si todo fue un error, un malentendido, un intento por ocultar un proyecto secreto o un plan de algún loco para burlarse de los fanáticos de las conspiraciones, pero el documento mostraba algunas teorías reales, como la teoría de la relatividad de Albert Einstein, y la posibilidad de crear una cápsula de hibernación (como las de Alien) para prolongar la vida para que las personas puedan conocer el futuro debido a que podrían vivir mucho más tiempo.

Entonces ¿todo esto es real? Tristemente parece que no lo es y que todo fue un error de comunicación en el que confundieron varios términos para crear una historia convincente sobre un proyecto que no existe, pero eso no significa que en 100 años alguien no vaya a descubrir la forma de viajar a través del tiempo, pero probablemente no nos va a tocar ver eso (o tal vez ya lo estamos viendo y nos pasa como en 12 Monkeys, pensando que los viajeros en el tiempo son en realidad personas con algún problema mental. Al menos nos podría tocar viajar a la quinta dimensión con la ayuda de un nuevo estudio que asegura haber encontrado un portal).

(Imelda Téllez)