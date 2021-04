¿Cómo saber si tu cuenta de Facebook fue robada? Así lo puedes averiguar

Este fin de semana se dio a conocer que fueron filtrados números telefónicos, nombres completos, fechas de nacimiento, direcciones de correo electrónico, ubicación y biografías de 533 millones de usuarios de Facebook.

La filtración de estos datos fue en 2019 y fueron publicados en un foro de piratas informáticos, así lo dio a conocer la revista Business Insider.

De acuerdo con Business Insider los datos de usuarios de 106 países se encuentran en riesgo, entre ellos México con 13 millones de cuentas de Facebook.

Ante está filtración se corre el riesgo de una suplantación de identidad o de un fraude si hacen mal uso de tus datos personales.

Facebook se ha convertido en una de las redes sociales con mayor tráfico de usuarios en los últimos años, tan solo en México, se tiene un registro de más de 40 millones de usuarios que utilizan la aplicación diariamente.

Así es cómo puedes averiguar si tu cuenta de Facebook fue robada

La primera aplicación se trata de Have I Been Pwned, https://haveibeenpwned.com/, un sitio web en el que únicamente necesitas otorgar el correo electrónico que utilices para cualquier red social en la que estés inscrito, de esta forma, te arroja una lista completa de todas las redes sociales en las que la seguridad de tu cuenta se ha visto comprometida y de esta forma puedas cambiar la contraseña o desactivando la misma cuenta en caso de ya no utilizarla.

En el caso de la segunda herramienta, se trata de Have I Been Zucked, https://haveibeenzucked.com/, esta aplicación, está especialmente creada con el fin de verificar si tus datos fueron comprometidos durante la vulnerabilidad del sistema de Facebook durante el 2019. Funciona con el correo electrónico del usuario, el número de teléfono ligado con la aplicación, ID de usuario de Facebook o con el nombre completo del mismo, y te arroja inmediatamente la información en caso de haber sido o no hackeado en los últimos años.

(Ann Ventura)