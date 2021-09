Este 27 de septiembre, el buscador más famoso de Internet se encuentra de manteles largos, con un doodle especial Google celebra su aniversario número 23.

Con un pastel de chocolate lleno de chispitas de colores y una velita Google está celebrando su cumpleaños. A través de un mensaje en sus redes sociales, Google invitó a todos los usuarios para que juntos celebren sus primeros 23 años.

Google, compartió que lo que comenzó como un prototipo en los dormitorios de dos informáticos, ahora responde a miles de millones de consultas de usuarios de todo el mundo en más de 150 idiomas.

LA HISTORIA DE COMO COMENZÓ GOOGLE

Google surgió en septiembre de 1998, inicialmente fue creado como un prototipo llamado Back Rub por los estudiantes de informática Larry Page y Sergey Brin en la Universidad de Stanford en California.

Antes el aniversario de Google se celebraba el 4 de septiembre, pero fue cambiado al 27 por tratarse de la fecha oficial en que la empresa reveló el número récord de páginas que estaban indexadas en el motor de búsqueda.

Te dejamos algunos datos interesantes sobre Google:

El nombre de Google es un juego de palabras con la palabra " googol ", un término matemático que se refiere a un 1 seguido de 100 ceros (representado como 1 x 10100).

Las estadísticas de octubre de 2020 muestran que Google posee cerca del 88% de la cuota de mercado mundial de los motores de búsqueda.

posee cerca del 88% de la cuota de mercado mundial de los motores de búsqueda. Es uno de los muchos sitios que actualmente están bloqueados en China .

. El 15 de septiembre de 1997, se registra el dominio Google.com.

Andy Bechtolstheim, cofundador de Sun Microsystems, se convierte en el primer inversor de Google, Inc.

, cofundador de , se convierte en el primer inversor de , . En julio de 2001, se lanza Google Images con 250 millones de imágenes que se pueden buscar.

con 250 millones de imágenes que se pueden buscar. En septiembre de 2002, se lanza Google News con 4.000 fuentes de noticias.

En 1998, Google , Inc . se constituye en sociedad con sede en el garaje de la actual directora general de YouTube , Susan Wojcicki , en Menlo Park.

En 2005, se lanzó Google Maps, Google Earth y Google Talk,

, y , En 2006, Google adquiere YouTube por 1.650 millones de dólares y lanza Google Docs , una aplicación online para crear documentos.

adquiere por 1.650 millones de dólares y lanza , una aplicación online para crear documentos. En 2007, Google lanza Android OS, una plataforma de dispositivos móviles de código abierto.

En 2008, se lanzó Google Chrome, un navegador web.

, un navegador web. En 2015, se llevó a cabo una reestructuración corporativa, formando una compañía paraguas llamada Alphabet y nombrando a Sundar Pichai como nuevo CEO del negocio principal de Google. Los cofundadores Larry Page y Sergey Brin dirigirán Alphabet, con Page como CEO y Brin como presidente.

(Ann Ventura)