Covid-19: consejos para limpiar tus dispositivos

Después de que La Organización Mundial de la Salud (OMS) declarará al brote del coronavirus como una pandemia, ha crecido la preocupación por mantener una higiene adecuada y evitar la propagación.

De acuerdo con Infobae, a lo largo del día uno de los aparatosos que más usamos son los dispositivos móviles y las computadoras, es fundamental que mantengamos limpias las superficies que tocamos con frecuencia.

A través de su página oficial Apple ha dado una serie de recomendaciones para mantener higiénicas los computadores y los celulares. Apple recalcó que cualquiera de sus productos, hay que asegurarse de utilizar únicamente un paño suave y que no desprenda pelusa. Se debe evitar usar paños abrasivos, toallas, papel y elementos similares que podrían ocasionar daños.

Antes de limpiarlos se deben desconectar de las corrientes eléctricas, así como evitar que entre humedad por las aberturas. Se subraya que no se deben utilizar aerosoles, disolventes ni líquidos abrasivos. "No rocíes con limpiadores directamente sobre el dispositivo", se lee en el comunicado.

Para tener limpias las computadoras se recomiendan que no hay que limpiar las pantallas del iMac con un limpiador que no contenga acetona. Se debe utilizar un limpiador para pantallas, pero, como se mencionó anteriormente, no se debe rociar directamente sobre el producto, en este caso el display.

· Solo se debe usar un paño que no desprenda pelusa, si fuera necesario hacer una higiene más profunda, se lo puede humedecer muy suavemente y pasarlo por el sitio correspondiente.

· No hay que utilizar limpiacristales, productos de limpieza para el hogar, aerosoles, disolventes, amoníaco, sustancias abrasivas ni limpiadores que contengan peróxido de hidrógeno para limpiar la pantalla.

Estas recomendaciones se deben de seguir para limpiar periféricos, iPod, iPad y iPhone. En cuanto a esto último se subraya lo siguiente: "El iPhone tiene una cubierta oleófuga (que repele los aceites) resistente a las huellas dactilares. Los productos de limpieza y materiales abrasivos se irían comiendo esta capa y podrían rayar tu iPhone".

ES MUY IMPORTANTE LAVARSE LAS MANOS

· Además de mantener las superficies limpias, evita asistir a sitios muy concurridos o donde hay grandes concentraciones, una medida fundamental para prevenir el contagio del coronavirus es lavarse las manos de manera regular y adecuada.

· En este sentido, hay que tener en cuenta que es fundamental lavarse las manos cuando se estuvo en contacto con superficies que pueden estar contaminadas, como un celular, una mesa o casi cualquier elemento expuesto.

· También al salir del baño, después de sacar la basura y antes de comer. Es necesario usar agua y jabón (de cualquier tipo, no hace falta que sea antibacterial) y lavarse las manos durante al menos 20 segundos, focalizándose en diferentes áreas: la palma y dorso de las manos; entre los dedos y debajo de las uñas.

(Ann Ventura)