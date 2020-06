Deep Web y sus oscuras redes sociales para psicópatas, hackers y más

Las redes sociales son quizá el lugar favorito de muchos para matar el tiempo y la ociosidad de los ratos libres, a muchos nos basta con ver memes, videos de michis o lomitos. Pero hay personas con intereses más tenebrosos y no están solos, la deep web los alberga en sus oscuras redes sociales para psicópatas, hackers, suicidas, pedófilos y más.

De acuerdo con Tentulogo, internet llegó a facilitarnos la vida social y hasta laboral, las redes sociales nos ayudan a encontrar y mantener el contacto con amigos, familia y hasta impulsar negocios. La deep web es la otra cara de esta moneda y podría resultar escalofriante.

Así como utilizamos Facebook, Twitter, Instagram y demás, las redes sociales tienen un lado oscuro y tenebroso que se esconde en la deep web. Personas de todo el mundo con los mismos gustos extraños y fantasías bizarras se pueden encontrar a tan solo unos ingeniosos clics, navegando en las profundidades de internet, la Deep Web.

LAS OSCURAS REDES SOCIALES EN LA DEEP WEB

The Dark Lair (La Guarida Oscura)

A pesar de que su nombre incite al morbo y te haga imaginar que debe tratarse de un lugar donde se vean cientos de miembros cortados, realmente es la red social de la deep web más "inocente", donde uno de los principales requisitos es el de no publicar nada relacionado al racismo, pornografía infantil o hechos violentos. En la misma, puedes comunicarte con otros miembros mediante un perfil que parece ser común y corriente, sin embargo, no es tan sencillo acceder al mismo, pues está creada para hackers y activistas de sombrero blanco, quienes son expertos informáticos éticos.

Blackbook

Ya con el nombre te vas imaginando la poca creatividad que tienen y cuál red social de nuestro mundo pretendía copiar... Sí, Blackbook es el Facebook de los usuarios de la deep web, donde se puede manejar de igual manera, compartir publicaciones en el muro, pero en este caso no son fotos de un gatito con algún mensaje motivador, sino links a sitios ilegales, cualquier contenido de pornografía infantil, currículos de distintos tipos de hackers e incluso se pueden manejar transacciones ilegales provenientes del narcotráfico. Sin embargo y de nuevo gracias a la intervención de organismos inteligentes como el FBI, Blackbook murió como nació, y al ingresar al sitio te topas con el siguiente mensaje:

Este sitio ha sido incautado por el equipo estadounidense de Operaciones Financieras ilícitas en concordancia con la orden judicial obtenida por el tribunal de Nueva York.

Psycho Social Network

No es la canción de Slipknot, ya quisiéramos que de eso se tratara. En cambio, es una de las redes sociales más escalofriantes de la deep web, donde, a diferencia de The Dark Lair, aquí nada está prohibido, absolutamente nada. Cualquier persona problemática y sucia de mente puede ingresar a comunicarse con otros iguales y hablar sobre lo que deseen, lo más inocente son consejos para hackear al estilo de Mr Robot, otros ya tienen una tinta mucho más seria, incluso existen grupos, al mismo estilo de Facebook, donde pueden compartir fotos sin ningún tipo de censura. Su privacidad tiene un mayor nivel también, pues aún las autoridades no han logrado dar con la misma.

Suicide Apartment

Así como en las redes sociales normales encontramos grupos de cinéfilos, amantes de los perritos, chats para compartir stickers y muchas otras cosas más. En la Deep web también hay grupos para personas con intereses y problemas específicos, en este caso, el suicidio.

Suicide Apartment es una red social sólo para personas con deseos suicidas, donde, en vez de apoyarse a continuar en la vida como es correcto, las personas dan tips para dar el paso de acabar con todo de una buena vez. Es sumamente retorcida y nos cuesta creer cómo puedan existir estos rincones del Internet. Por fortuna no son numerosas las personas que se unen a este club, pero en el 2010 se volvió muy popular con usuarios de distintas partes del mundo, donde su mayor orgullo era tener más miembros fallecidos que vivos.

Red Room

Quizás la más oscura de todas, donde, además, hay un manejo de dinero descomunal. Parecida a la plataforma de YouTube, en esta red social las personas pagan con bitcoin para "disfrutar" de un espectáculo que es diseñado de acuerdo a lo que los usuarios desean ver, que va más allá de todas las perversiones que podemos imaginarnos. Con esta red social se ha creado una especie de juego de tronos entre los activistas de sombrero blanco y los creadores de Red Room, donde los primeros desean tumbar el sitio a todo dar y los segundos buscan ingeniosas maneras de mantenerlo pues hay muchísimo dinero de por medio.

Atlayo

Atlayo fue creada con el propósito de tener ese "Google" para la deep web, es decir, un buscador pero del mal. Originalmente al ingresar podías ver cuáles son los temas más buscados en Atlayo, los cuales iban desde clásico porno hasta drogas y pornografía infantil. Por suerte para la humanidad, esta herramienta parece estar caída desde hace un tiempo, lo cual ha concluido con que sus creadores, al ver que Atlayo se estaba llenando de toda clase de pervertidos, decidieron abandonarla.

Galaxy 2

Otra red social que está descontinuada, la cual se creó inspirada en Twitter, sin pensar que llegaría tan lejos, pero realmente se volvió muy popular y miles de usuarios de la deep web podían postear ahí de manera anónima. Su notable crecimiento fue lo que le puso la soga al cuello, pues cayó en los ojos de la NSA (National Security Agency) y por supuesto el sitio fue tumbado. Sin embargo, su creador nunca fue descubierto.

Esta es la parte de la tecnología que tal vez sea inevitable, internet crece exponencialmente mejorando muchas cosas de nuestra vida y de la humanidad, pero también tiene su parte negativa. Queda en nosotros saber utilizar esta poderosa herramienta de manera responsable y denunciar siempre las acciones erradas, que de esas siempre habrán.

