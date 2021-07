Día mundial del emoji: estos son los más populares del lenguaje de caritas

Día mundial del emoji: Los más amados, los más odiados y los que no tenemos idea de para qué se usan (FOTO TOMADA DE FREEPIK)

El 17 de julio se celebra mundialmente el Día del Emoji, así es, esas pequeñas caritas animadas que usamos en redes sociales tienen un día especial pues se han convertido en todo un lenguaje en el mundo de internet, se usan para expresar sentimientos y ya hasta se pueden armar frases de todo tipo con ellos.

Ante la celebración por el "Día Mundial del Emoji", la plataforma Hootsuite, especializada en la gestión de las redes sociales, y la agencia We Are Social, especializada en este tipo de medios, dieron a conocer cuáles son los emojis más utilizados; además de explicar la manera de usarlos, haciendo énfasis en que una conversación no debe estar atascada de emojis.

"Emoji y "emoticono" fueron elegidas como "palabra del año" en 2019 por la Fundación del Español Urgente, promovida por la Agencia EFE, por la agilidad y la concisión que son capaces de transmitir en las conversaciones cotidianas.

Aunque se usan casi como sinónimos, no son exactamente lo mismo, ya que los emoticonos son los símbolos creados con signos de puntuación que suelen leerse inclinando la cabeza: :-) , ;-) o :-( y los emojis son las caritas amarillas que se han popularizado en las redes sociales.

Los emojis más y menos usados en el mundo Los datos de Hootsuite y de la agencia We Are Social -especializada en redes sociales Emojis más usados:

Carita con lágrimas de risa Corazón rojo y de la Carita llorando a gritos.

Emojis menos usados:

Cara sin expresión Cara que se relame Cara sonriente con ojos también sonrientes.

Estas empresas han recordado hoy que el científico Scott Elliot Fahlman, experto en computación en la Universidad estadunidense de Carnegie Mellon, creó los primeros emoticonos en 1982 para que las personas pudieran distinguir, en un tablón de mensajes electrónicos, cuál era el tono del mensaje, utilizando :-) cuando se tratase de un mensaje de broma o :-( para los mensajes reales.

