El error de Siri: Luismi y Juan Gabriel integrantes de One Direction

La respuesta de Siri causó sensación en redes sociales, los usuarios tomaron con humor que "El Divo de Juárez", "El Sol de México" fueron integrantes de la boy band One Direction (FOTO ESPECIAL)

La divertida y peculiar respuesta de Siri no pasó desapercibida en redes sociales, causando cientos de reacciones en el ciberespacio.

De acuerdo con Grupo Fórmula, Siri se volvió tendencia en Twitter, luego de que "reveló" que entre los ex integrantes One Direction se encuentran ¿Luis Miguel, Juan Gabriel y J Balvin?.

Rápidamente, los usuarios reaccionaron al error de Siri y a través de la red social compartieron que al preguntarle ¿Quiénes son los integrantes de One Direction?, la asistente de Apple se equivocaba al dar el nombre de los ex integrantes de de la boy band.

Según Siri, los integrantes de One Direction fueron: Juan Gabriel, Luis Miguel, Zayn Malik, Harry Styles, Nail Horan, Louis Tomlinson, J Balvin, Liam Payne y Paulo Londra.

Siri cometió un gran error, los integrantes de One Direction fueron: Zayn Malik, Harry Styles, Nail Horan, Louis Tomlinson y Liam Payne.

Los usuarios de redes comentaron que no importaba si la pregunta se realizaba en español o inglés, la respuesta era la misma. En el idioma inglés en vez de decir Juan Gabriel dice "Juan Daneil Gabriel Garcia".

pregúntenle a siri que quienes son los integrantes de one direction jajajajajajajajaja — dani?? (@danielaruizgmz) July 26, 2020

El jueves pasado, One Direction cumplio 10 años, entre sus fans se ha especulado una posible reunión, la boy band anunció en 2016 su separación y cada integrante comenzó su carrera como solistas. Con motivo de su décimo aniversario, One Direction anunció a través de sus redes sociales el lanzamiento de una nueva página web. Sus fieles fans no pierden la esperanza de que se reencuentre de nueva cuenta.

(Ann Ventura)