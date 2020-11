El fin de una era, cancelan el YouTube Rewind 2020

Desde el 2010 YouTube hace un recuento anual de lo más viral en redes sociales y en su plataforma con un creativo video donde incluye a celebridades, influencers y personajes virales bailando o recreando algún challenge, todo mientras suena un remix de las canciones más populares del año.

Este año nada volverá a ser lo mismo, YouTube anunció en un comunicado a través de su cuenta de Twitter que queda oficialmente cancelado el ya popular YouTube Rewind, la plataforma de videos señaló que ha sido un año diferente, por lo tanto, deben "actuar de manera distinta".

Desde 2010, finalizamos cada año con Rewind, una revisión de los creadores, los videos y las tendencias más influyentes del año, ya sea que les guste esta recopilación –o solo recuerden la del 2018– la finalidad de este evento siempre ha sido celebrarlos con ustedes.

Sin embargo, este 2020 ha sido un año diferente, lleno de retos y lecciones, y nos corresponde actuar de manera distinta. Es por ello, que este año hemos decidido no lanzar la edición Rewind.

Sabemos que todos ustedes son responsables de mucho de lo bueno que ocurrió este año. Con extraordinario talento, encontraron maneras de animar a las personas, ayudarlas a enfrentar las dificultades, hacerlas reír, pero, sobre todo, mejoraron increíblemente este 2020, concluye el mensaje.

Esta será la primera vez que YouTube no cierra el año con su tradicional video, un hecho que llega después del rotundo fracaso que fue el Rewind del año pasado, el recuento del 2018 fue brutalmente criticado y señalado como el video con más "No me gusta" de la historia; el de 2019 no fue tan odiado, pero de igual manera tuve más "Dislikes" que "Likes". Si la plataforma de video no anuncia un YouTube Rewind 2021, esta podría ser la desaparición oficial de su conteo anual.

Con información de La República

(Aline Núñez)