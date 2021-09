"El juego del calamar": así puedes jugar desde tu celular "luz verde, luz roja"

"El juego del calamar" causó furor y polémica entre los usuarios de Netlix, pues desde su lanzamiento el pasado 17 de noviembre, la serie surcoreana se colocó entre los más visto por los mexicanos. Ahora, existe la posibilidad de que los fanáticos de la serie pongan a aprueba su habilidad para "sobrevivir" con el juego "luz verde, luz roja" desde su celular.

La impactante producción gira en torno a un grupo de personas con problemas económicos, quienes aceptan una invitación para competir en unos juegos que resultan ser desafíos mortales a cambio de un tentador premio; ahora, existe un videojuego inspirado en la serie y lo puedes jugar desde tu celular en la plataforma Roblox, aquí te decimos cómo podrás hacerlo.

Roblox es la plataforma de videojuegos en línea más popular del momento y cuenta con millones de usuarios, quienes son los encargados de crear una gran diversidad de mundos virtuales, y por ello "El juego del calamar" ya llegó a la plataforma.

Se trata de el juego llamado Fish Game, el cuál está disponible en la plataforma, pero no es un videojuego oficial y no tiene relación alguna con Netflix ni con los creadores de la serie; sin embargo, te permite vivir la terrorífica experiencia de "Luz roja, luz verde", y al igual que en la serie, si te mueves cuando no debes serás eliminado.

¿CÓMO JUGAR "EL JUEGO DEL CALAMAR" EN MI CELULAR?

Para poder vivir la divertida experiencia, tendrás que descargar la aplicación de Roblox y crear una cuenta, la cuál te permitirá acceder de forma gratuita a una inmensa cantidad de juegos en la plataforma, y ahí deberás buscar Fish Game.

Una vez adentro del juego solo será cuestión de seguir las instrucciones para que puedas jugar "Luz roja, luz verde" junto a otros fanáticos de la serie, Mucha suerte y que no te eliminen.

(Imelda Téllez)