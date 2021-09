El rapero Dan Sur genera polémica, se implantó "cadenas de oro" como cabello

El artista mexicano causó revuelo en las redes luego de mostrar su nuevo look, el cual pidió que no le copiaran (FOTO TOMADA DE IG @dansurig )

Existen muchas celebridades que tienen una apariencia extravagante para diferenciarse de los demás y crear su propio sello personal, por ejemplo, Bad Bunny, J Balvin, Rosalía o Rauw Alejandro y recientemente el rapero Dan Sur sorprendió al revelar que se había se incrusto implantes de cadenas de oro en la cabeza.

Cabe señalar que varios músicos pertenecientes al género del Hip Hop han destacado por sus extravagantes looks que buscan sorprender al público y, entre más exótico mejor. Hay quienes utilizan gigantes cadenas, aretes de diamantes e incluso hay raperos que se incrustan sus piedras.

Pero quien generó polémica entre los internautas por su extraña manera de querer lucir fue el rapero Dan Sur quien se puso implantes de cadenas de oro en la cabeza.

A través de su cuenta de Tik Tok, Dan Sur explicó el procedimiento estético por el que tuvo que someterse para implantarse unos ganchos en el cráneo y colgar las excéntricas cadenas, pero no quiso dar más detalles al respecto para que no copien su estilo.

Para que nadie más robe su "Flow", el rapero no dijo cuál era el nombre de la cirugía y tampoco quiso revelar el nombre del médico encargado del procedimiento, pero aseguró ser la primera persona en tener oro en el cráneo.

Aunque hubo usuarios de la plataforma que dudaron de él y le cuestionaron si realmente se trataba de ese material, Dan Sur decidió hacer una demostración y sumergió su cabeza en agua para demostrar que no mentía.

"Hay muchos copiones, ya me robaron una canción, me quieren copiar el flow, de verdad no me voy a sorprender si tu rapero favorito mañana sale con mi estilo de cabello. Soy la nueva ola, soy la nueva religión", expresó.

(Azucena Uribe)