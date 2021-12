Elon Musk se burla el metaverso de Zuckerberg: "Nadie quiere una pantalla"

Uno de los hombres más ricos del mundo y polémico sin duda es Elon Musk quien una vez más mostró que no tiene pudor en exponer sus inconformidades públicamente, pues recientemente criticó y se burló del metaverso del empresario y creador de Facebook, Mark Zuckerberg.

Dicha declaración la realizó durante una entrevista con The Babylon Bee, el fundador de Tesla y SpaceX no se mostró convencido de que todas las personas quieran "abandonar" el mundo físico para remplazarlo por uno virtual

"Creo que estamos lejos de desaparecer en el metaverso, suena un poco a una moda... No veo a nadie atándose una maldita pantalla a la cara todo el día", señaló Musk.

Para el empresario la razón principal por la que no todo el mundo querrá desaparecer en el mundo hipervirtual es porque siempre nos han recordado que colocarse cerca de la pantalla de una televisión nos hará daño a la vista, misma situación que podrá ocurrir al colocarse unas gafas de realidad virtual.

"Sabes, cuando crecí era como ´no te sientes demasiado cerca de la televisión, te arruinará la vista´. Y ahora tenemos la televisión literalmente aquí (coloca sus manos en la cara). ¿Eso es bueno para ti?", señaló.

Al cuestionarle sobre si el metaverso en un futuro sería algo bueno o peligroso para la humanidad, el empresario reconoció que dicho proyecto no lo ve como algo convincente.

"No sé si necesariamente me creo esto del metaverso, aunque la gente me habla mucho de ello. Seguro que puedes ponerte un televisor en la nariz. No estoy seguro de que eso te convierta en el metaverso", agregó.

(Azucena Uribe)