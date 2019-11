Emojis: ¿Cómo surgieron estos iconos que forman parte de un lenguaje universal?

Sin duda alguna los emojis se han convertido en un elemento fundamental en nuestra vida. Existe una gran variedad de emojis que puedes utilizar para comunicarte de una manera muy simple, variada o divertida.

De acuerdo con TekCrispy, después de todo, son íconos fácilmente reconocibles cuyo significado puede ser interpretado en cualquier idioma. Por ello, estos se han transformado en un fenómeno global que forma parte de la cotidianidad de cualquiera en contacto con la web.

ESTOS SON LOS EMOJIS SEXUALES QUE YA NO PODRÁS USAR EN FACEBOOK E INSTAGRAM, SINO BLOQUEARÁN TU CUENTA

¿CUÁL ES ORIGEN DE LOS EMOJIS?

Los primeros emojis se dieron con las conjunciones se signos comunes de escritura para "asemejarse" lo más posible a emociones humanas, como la felicidad, tristeza, molestia, sorpresa, etc.

Esta práctica se volvió común y de allí nació la necesidad de contar con emojis. En un principio, estos aparecían en pantalla como un resultado de las conjunciones de signos antes mostradas. Sin embargo, esto generaba un conflicto puesto que, lo que era un emoji en un equipo, no necesariamente lo era en otro.





¿CÓMO NACIERON LOS EMOJIS?

Para evitar este tipo de problemas, nació lo que actualmente conocemos como el Unicode Consortium. Desde el 2010, este se ha convertido en el ente regulador que determina qué es un emoji y qué no. En la actualidad, existen más de 3.000 emojis manejados por Unicode. Este número no es más amplio debido a los controles por los que cada idea debe pasar antes de ser ejecutada.

Para que un emoji se considere como tal, primero debe mostrar su valor individual. Es decir, es necesario que cuente con el suficiente respaldo de usuarios o culturas como para ser incluido en el grupo de emoticones oficiales.

SI SON EL MISMO, ¿POR QUÉ LUCEN DISTINTOS?

Cualquier dispositivo o sistema que consigas, va funcionar en cuanto a los emojis bajo los códigos y regulaciones de Unicode. Sin embargo, es cierto que de un equipo a otro los emoticonos pueden cambiar un poco y, a veces, incluso dejar de ser tan perfectos para la ocasión como se veían en nuestros dispositivos.

En estos casos, es necesario destacar que, Unicode no ha tenido nada que ver. El hecho de que ambos dispositivos se reconozcan entre sí implica que existe un código común. Sin embargo, lo que varían son las preferencias de las empresas que prestan el equipo o los servicios de mensajería.

WHATSAPP DE INCÓGNITO, EL TRUCO PARA DEJAR DE APARECER EN LÍNEA

¿Y SI EL EMOJI QUE BUSCO NO EXISTE?

Como lo dijimos, existen más de 3.000 emojis en estos momentos. Unicode, considera que crear un emoji para cada objeto en el universo sería llevar las cosas demasiado lejos. Por ello, no todo lo que buscamos necesariamente va a aparecer en esta extensa lista.

No obstante, si de verdad lo queremos o necesitamos, el no encontrarlo la primera vez no significa que no podamos verlo allí nunca. Un detalle tan particular como interesante de Unicode es que cualquiera tiene la posibilidad de proponer un emoji.

Solo es necesario entrar en contacto con la organización y exponer los motivos por los que sería necesario incluir el emoji en la lista de Unicode. En caso de que todo vaya bien, en pocos meses ya podría estarse desarrollando el emoji que necesitabas para expresarte.

¿PODRÍA UN EMOJI DESAPARECER?

No. Ese no es un problema del que haya que preocuparse. A pesar de que existen algunos más populares que otros, no hay ninguno que tenga un cero por ciento de uso. Por lo que, removerlo podría terminar siendo perjudicial –como quitar una letra como la K del teclado, aunque sea poco usada, igual es necesaria.

Debido a este pensamiento, una vez que un emoji ha logrado ingresar al grupo, no saldrá de este jamás. Tal vez es por ello que los controles de Unicode son tan extensos. Básicamente, la decisión de añadir un emoji es irrevocable, por lo que se trata de una disposición que se debe reflexionar adecuadamente.

av