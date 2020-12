EN VIVO: Conjunción planetaria Júpiter-Saturno

Júpiter y Saturno son los planetas más grandes del sistema solar, y los dos gigantes protagonizarán el lunes una conjunción que no reviste mayor relevancia desde el punto de vista científico pero sí como hito histórico, porque esa alineación no se registraba desde hacía 800 años y no se repetirá hasta 2080.

Una conjunción que además de excepcional y única será especialmente interesante por la proximidad de los dos planetas, que se situarán a "solo" 810 millones de kilómetros, un acontecimiento astronómico que ha movilizado a numerosas instituciones científicas y sociedades astronómicas de todo el mundo para hacer observaciones y retransmisiones del evento en vivo.

Coinciden además la alineación de la Tierra con Júpiter y Saturno con el solsticio de invierno -el día más corto y la noche más larga del año-, y todos los astrónomos consultados por EFE han coincidido al señalar que son precisamente ese tipo de acontecimientos los que propician la conexión entre la ciencia y la sociedad y los que desatan la fascinación por el Universo.

A partir de hoy, 21 de diciembre, los días más fríos y las noches más largas llegarán a tierras mexicanas y al resto de países del hemisferio norte, esto gracias a que dará comienzo el solsticio de invierno en punto de las 4:03 am.

Este fenómeno natural ocurre todos los años y se espera dicho solsticio traiga consigo al día más corto del año, refiriéndose a la luz solar, ya que el sol tendrá un recorridos más corto hoy 21 de diciembre, por lo que en este mismo día tendremos la noche más larga del año.

Asimismo, con el inicio del solsticio de invierno se esperan que para los próximos meses de enero y febrero tengamos las temperaturas más frías del año, por lo que es indispensable el resguardo y los cuidados adecuados ante temperaturas tan bajas hasta el 20 de marzo del próximo año que es cuando oficialmente termina el invierno con un equinoccio de primavera.

¿Qué es el solsticio?

Este fenómeno natural es el momento en el que da inicio el invierno en el hemisferio norte del continente americano, siendo en pocas palabras los inicios de las estaciones del año que todos conocemos, ya que el eje de rotación de nuestro planeta se encuentra inclinado 23.4 grados respecto al Sol, lo que científicamente produce el otoño y el invierno en los meses de septiembre y diciembre, gracias a la lejanía de la tierra con el Sol.

¿Cuándo es el solsticio de invierno?

El solsticio de invierno sucederá en el 21 de diciembre y con el iniciará inicio la cuarta estación del año, "invierno".

¿Cuánto dura el invierno y cuándo se acaba?

La estación más fría del año tendrá una duración de tres meses, desde el solsticio de invierno antes mencionado, 21 de diciembre, hasta el próximo sábado 20 de marzo, marcado por la ocurrencia de un equinoccio de primavera.

¿Empieza el invierno en todo el mundo?

La inclinación de la Tierra hace que nuestro hemisferio esté un poco más alejado de los rayos del Sol, por lo que no llegan con la misma intensidad que con la alineación pasada, la cual pasa al hemisferio sur, es decir, mientras que en el hemisferio norte se crea el invierno gracias a la poca fuerza de los rayos del Sol, en el hemisferio sur del continente tienen rayos con más intensidad, resultando en verano, la estación más calurosa del año. Por lo que, si en la parte norte del continente contamos con el día más corto, refiriéndonos a luz solar, en la parte sur de América, tendrán el día más largo.

