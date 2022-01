Espectáculos astronómicos; los eclipses que veremos en 2022

El 2022 tiene preparados grandes espectáculos astronómicos y uno de los que más se disfrutan alrededor del mundo son los eclipses, te contamos cuándo y dónde se verán los mágicos cielos en donde se alinearán el sol y la luna ante el planeta Tierra.

Muchas amantes de la astronomía disfrutan estos mágicos cielos por el simple espectáculo visual que un eclipse representa, para los fans de la astrología estos eventos representan un cambio importante de energías que aprovechan para hacer rituales de abundancia, sea cual sea tu caso aquí te contamos cuándo serán los eclipses del 2021 y si se verán desde el cielo de tu país.

ECLIPSES 2022, CUÁNDO Y DÓNDE SE VERÁN

Para las amantes tanto de la astronomía como de la astrología, el 2022 será un gran año, pues contaremos con muchos acontecimientos astronómicos en el calendario y entre ellos habrá cuatro eclipses en total, de acuerdo con el libro "The Old Farmer's Almanac".

Dos de estos serán lunares, aquellos en los que la sombra de la Tierra impide que la luz del Sol llegue hasta la Luna, por lo que esta no es visible en absoluto o puede parecer de un color rojizo, según la atmósfera en nuestro planeta, acorde a la NASA.

Estos eclipses de 2022 ocurrirán el 16 de mayo y el 8 de noviembre, comenzando a las 20:31 y a las 02:01 horas de la CDMX, respectivamente.

EL PRIMER ECLIPSE DEL AÑO

Este eclipse será solar y podrá verse claramente en los cielos de Europa, África, Sudamérica y Norteamérica, exceptuando las regiones del noroeste; mientras que el de otoño podrá observarse en Asia, Australia, el Pacífico, Sudamérica y Norteamérica, por lo que ambos podrán verse desde nuestro país.

mientras que el de otoño podrá observarse en Asia, Australia, el Pacífico, Sudamérica y Norteamérica, por lo que ambos podrán verse desde nuestro país.

El segundo de ellos, en cambio, ocurrirá el 25 de octubre y será visible para Groenlandia, Islandia, Europa, el noreste de África, Medio Oriente, el oeste de Asia, la India y el oeste de China, así que los mexicanos no podremos disfrutar de este bellísimo fenómeno natural desde nuestro territorio.

¿HABRÁ ECLPSE SOLAR EN MÉXICO?

Desde el 11 de julio de 1991 no se ve un eclipse total de sol en México, lamentamos decirte que este año no será la excepción, 2022 no será un año de eclipse para los mexicanos.

Pero no pierdas la esperanza, la Sutherland Astronomical Society Incorporated señaló que en 2023 se podrá ver en los cielos mexicanos un eclipse con anillo de fuego, tal y como el que presenciamos en 2017, cuando la sombra de la luna tapó al astro rey, cuando éste ocurrió, 20 estados pudieron apreciarlo y se registró un rápido descenso de la temperatura, llegando incluso a valores cercanos a los 0ºC.

El eclipse de 2021 se podrá apreciar mejor en Campeche, mientras que en el resto de la República Mexicana se verá de forma parcial.

Y tan solo unos meses después podremos volver a ver otro evento astronómico similar con el eclipse total de Sol que cruzará EEUU, el sur de Canadá y el norte de México. Este ocurrirá el 8 de abril de 2024 y podrá apreciarse plenamente en el estado de Durango, en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, así como en Saltillo y Torreón.

Este se asemejará a aquel de 1991, por lo que si no vives en estos lugares y quieres verlo, te recomendamos ir planeando el viaje, pues no volverá a ocurrir en el mismo sitio hasta dentro de 375 años, acorde a la institución mencionada previamente.

Ahora que si después de conocer los eclipses de 2022 ya no puedes esperar al próximo año para ver estos dos, también podrás verlos en línea a través del canal de YouTube de la NASA que suele transmitir este tipo de eventos astronómicos, así como el del Planetario Luis Enrique ERRO en la misma plataforma.

(Aline Núñez)